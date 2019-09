Der VfL Wildeshausen hat auf die 1:4-Niederlage von vergangener Woche beim TV Dinklage die passende Antwort gefunden: Mit 3:0 (0:0) siegte die Elf von Marcel Bragula daheim gegen den SV Holthausen Biene. In vier Heimspielen haben die Krandelkicker nun zehn Punkte gesammelt. „Das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung“, meinte Bragula. Der Aufsteiger hat damit 14 Punkte nach acht Partien auf dem Konto und rangiert auf Platz sieben der Landesliga-Tabelle.

Im ersten Durchgang waren die Anteile ähnlich verteilt, die Gäste hatten die etwas bessere Spielanlage, das Chancenplus lag jedoch aufseiten der Heimelf. „Wir laufen gleich viermal alleine auf das Tor zu. Es muss auf jeden Fall 2:0 zur Pause stehen“, monierte Bragula die Chancenverwertung. Maximilian Seidel scheiterte zweimal an Keeper Christopher Herbers, Michael Eberle schoss übers Tor. Die größte Gelegenheit nutzte Jan Lehmkuhl nicht, der nach 28 Minuten nur den Innenpfosten traf. „Dazu hatte Marius Krumland noch eine große Kopfballchance“, berichtete der VfL-Trainer. Auf der Gegenseite sicherte VfL-Torwart Sebastian Pundsack per Fußabwehr das 0:0 (15.). „Wir hatten ein Chancenverhältnis von 5:1 zur Pause“, sagte Bragula. Eine entscheidende Szene ereignete sich in Minute 44: Andre Hilling traf den durchbrechenden Michael Eberle in Höhe der Mittellinie als letzter Mann am Knöchel. Schiedsrichter André Gantschnig entschied auf Notbremse und Rote Karte.

Im zweiten Durchgang startete der VfL mit Lennart Feldhus, den Bragula zunächst auf der Bank hatte schmoren lassen. Dieser drückte dem Spiel nun seinen Stempel auf: Nur fünf Minuten auf dem Feld, köpfte er eine Eberle-Flanke zur 1:0-Führung in die Maschen (50.). Zwei Minuten danach holte er einen Elfmeter heraus. Jan Lehmkuhl scheiterte zwar, drückte jedoch den Nachschuss zum 2:0 über die Linie (53.). „Es ist schon etwas kurios, wie viele Elfmeter wir verschießen, aber Jan macht das gut, da er wach ist und den Nachschuss trifft“, berichtete Bragula. Für den 3:0-Endstand sorgte kurz vor Schluss erneut Feldhus. Wieder war Eberle der Vorlagengeber, der einen zu kurzen Rückpass erlief und querlegte (90.).