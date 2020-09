Der SV Atlas Delmenhorst hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Marco Stefandl wechselt von Hannover 96 zu den Blau-Gelben und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2021 mit der Option auf eine weitere Saison. Der 22-Jährige gehörte in Hannover dem Profikader an, kam aber in der U23 zum Einsatz. „Wir waren schon länger an ihm dran“, erklärt Bastian Fuhrken, Leiter Leistungssport des SVA, und ergänzt: „Ich bin sehr froh, dass es nun geklappt hat, denn Marco ist ein Spieler, der uns mit seinen Qualitäten sofort bereichern wird.“

Stefandl durchlief in seiner Ausbildung die Leistungszentren von insgesamt vier Profiklubs: 1. FC Nürnberg, FC Bayern München, VfB Stuttgart und eben Hannover 96. Während seiner Zeit in Nürnberg und München wurde er vom Deutschen Fußball-Bund als Junioren-Nationalspieler berufen. In der vergangenen Spielzeit hatte Stefandl allerdings mit Problemen zu kämpfen. „Die letzte Saison bei Hannover 96 verlief für mich aufgrund von mehreren Verletzungen am Anfang der Saison nicht optimal, da ich nur wenige Spiele absolvieren konnte und im März die Saison abgebrochen wurde“, schildert der vielseitig einsetzbare Akteur.

Bastian Fuhrken (rechts) freut sich über die Verpflichtung von Marco Stefandl. Der 22-Jährige kommt von Hannover 96. (FR)

In Delmenhorst möchte der beidfüßig starke Spieler wieder angreifen: „Die Bemühungen und die Hartnäckigkeit der Verantwortlichen des SV Atlas haben mich überzeugt, dass ich bei diesem Verein sehr gut aufgehoben bin. Ich sehe in Delmenhorst auf Regionalliga-Niveau die Möglichkeit, über Spielpraxis meine Fitness und meine alte Leistungsstärke wiederzuerlangen. Ich hoffe, dass ich Atlas Delmenhorst zu einer erfolgreichen Saison verhelfen kann und meinen Teil zur Erfolgsgeschichte des Vereins beitragen werde.“

Trainer Key Riebau bekommt durch den aus der Region Bayerischer Wald stammenden Stefandl neue taktische Optionen. „Marco ist sehr schnell, technisch hervorragend und kann auf allen Sturmpositionen, aber auch auf der 10 und der 8 spielen. Wir werden mit ihm insgesamt variabler. Marco gut zu integrieren, ist jetzt das erste Ziel. Aber da habe ich keine Sorge, er hat schon gezeigt, dass er richtig Bock auf den SVA hat“, ist Riebau zuversichtlich. Stefandl bestätigt das: „Seit meiner Zeit bei Hannover 96 bin ich aus privaten Gründen regelmäßig in der Nähe von Delmenhorst unterwegs und habe deshalb auch den sportlichen Höhenflug von Atlas Delmenhorst in den letzten Jahren verfolgt. Jetzt habe ich mir selbst im Training ein Bild gemacht, habe die ersten Spiele gesehen und mich aufgrund meiner Eindrücke für Delmenhorst entschieden.“

26 Jahre nach dem endgültigen Abschied von Kultfigur „Charly“ Meininger hat Atlas nun wieder einen Bayern unter Vertrag, der genau wie Ex-Werder-Profi Meininger aus Zwiesel stammt. Und auch Stefandl hat seinen Traum noch fest im Kopf: „Mein Ziel, Profifußballer zu werden, verfolge ich nach wie vor.“

Frühe Anstoßzeit

Für das Team geht es unterdessen nach einer eineinhalbwöchigen Pause an diesem Mittwoch in der Liga weiter. Um 17 Uhr wird im Düsternortstadion das erste Heimspiel der Saison angepfiffen. Zu Gast ist der TSV Havelse, der mit vier Punkten aus zwei Partien gut aus den Startlöchern gekommen ist. Atlas will nach der unglücklichen Auftaktniederlage in Hannover und dem torlosen Remis bei der U23 des SV Werder Bremen den ersten Dreier einfahren. Rein taktisch sieht Key Riebau beim TSV durchaus Parallelen zu den beiden Profi-Reserven. „Es ist ganz interessant, dass die Mannschaften sich ähneln“, meint der SVA-Coach mit Blick auf die Spielsysteme. Alle drei würden gefühlt im 4-3-3 agieren, das aber auch schnell zu einem 4-1-4-1 werden könne. Riebau geht jedoch davon aus, dass Havelse im 4-3-3 startet.

Von der Spielart her erwartet die Delmenhorster allerdings ein ganz anderer Gegner als zuletzt. „Sie haben gerade im Zentrum eine Mannschaft, die über eine andere Körperlichkeit kommt“, sagt Riebau. Im Vergleich zu den Profi-Reserven sei der TSV vielleicht nicht so sehr aufs Kurzpassspiel fixiert, sondern spiele schnörkelloser nach vorne. „Wir müssen vor allem bei zweiten Bällen wach sein und sehen, dass wir eng genug bei den Gegenspielern sind“, fordert der Atlas-Coach. Havelse agiere mit hohem Pressing. „Wir müssen gucken, dass wir Räume finden, wo wir reinspielen können“, blickt Riebau voraus.

Während der SVA sich in Ruhe auf die Partie vorbereiten konnte, haben die Havelser ihre jüngste Partie erst am vergangenen Sonntag gegen den VfB Oldenburg absolviert. Riebau denkt aber nicht, dass das eine oder das andere ein Vorteil ist. „Ich glaube, dass man das gar nicht so auslegen kann“, sagt er. Gleichwohl haben der Coach und seine Schützlinge die Zeit genutzt – um einerseits an Details zu arbeiten, andererseits aber auch insbesondere an der Physis. „Wir haben probiert, die Jungs an die Grenzen zu bringen“, erklärt Riebau. So sollen auch die Akteure, die bislang noch nicht so viel gespielt haben, topfit sein.