Nicklas Reckler (rotes Trikot) und der VfL Stenum hatten eine Vielzahl an Torchancen, kamen gegen den TuS Heidkrug jedoch nicht über ein Unentschieden hinaus. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Als sich die beiden Trainer nach dem Abpfiff am Mittelkreis zur improvisierten Pressekonferenz versammelten, waren sie sich schnell einig: „Das war ein glücklicher Punktgewinn für uns, eigentlich hatten wir das nicht verdient“, gab TuS Heidkrugs Andreas Pietsch zu. Soeben hatte sich seine A-Jugend in der Fußball-Bezirksliga ein 1:1 (1:0) gegen den VfL Stenum erkämpft – mit viel Dusel. Sein Stenumer Kollege Frank Radzanowski konnte da nur zustimmen: „Es ist nicht normal, wie viele Chancen wir heute vergeben haben.“ Heidkrug hatte nur eine Möglichkeit, die Fabian Herrmann früh zum 1:0 nutzte. Für die Gäste standen letztlich ein halbes Dutzend Hochkaräter in den Notizbüchern, doch nur Tom Geerken traf nach einer Stunde zum Ausgleich.

Die Bezirksliga der A-Junioren entpuppt sich nach vier Spieltagen als Drei-Klassen-Gesellschaft. Heidkrug und Stenum zählen sicher zum Establishment der Liga, umso wichtiger sind die direkten Duelle. Da hatte der TuS in der Vorwoche beim Tabellenführer JSG Emstek/Höltinghausen geschwächelt und mit 2:3 verloren (Pietsch: „Vier der fünf Tore haben wir geschossen“). Stenum hatte schon in den Partien zuvor gegen Rastede (2:0) und Garrel (1:0) Schwächen im Abschluss offenbart, auch hier hatte nur Geerken getroffen. „Am Mittwoch in Garrel hatten die Jungs schon Heidkrug im Kopf“, erklärte Radzanowski das unerwartet zittrige Ergebnis.

Duell zweier Topteams

Immerhin stand zuletzt bei Stenum hinten die Null, doch ein Geschenk beendete nach 222 Minuten die Serie ohne Gegentreffer. Ein langer Heidkruger Freistoß wurde unglücklich zu Torjäger Herrmann verlängert, der Torwart Marcel Rüdebusch verlud und zum 1:0 einschob (7.). Es war bereits Herrmanns sechstes Saisontor, allerdings an diesem Nachmittag auch die letzte Szene des Heidkruger Kapitäns. Ab Mitte der ersten Halbzeit erholte sich Stenum von dem frühen Schock, ohne allerdings nennenswerte Abschlüsse zu verzeichnen. Die größte Möglichkeit vereitelte Heidkrugs Mittelfeldspieler Keanu Sternberg mit einer starken Grätsche gegen den einschussbereiten Geerken (34.).

Nach dem Seitenwechsel schaltete Stenum zwei Gänge höher. Zwar hatten auch die Gastgeber, insbesondere durch Marcel Marquardt, einige Abschlüsse. Doch brenzlig wurde es nur für Heidkrug, besonders durch Silas Dohrmann und Tom Geerken. „Silas und Tom hatten klare Dinger auf dem Fuß, die müssen sie machen“, verzweifelte Radzanowski fast. Zweimal retteten Heidkruger (Julius Reimann und Leon Schimanski) gegen Dohrmann auf der Linie.

Dann fiel zumindest der Ausgleich, nachdem Heidkrugs reaktionsschneller Schlussmann Florian Ahrens zunächst gegen Jan-Luca Rustler gerettet hatte. Doch die Heidkruger verloren den Ball gleich wieder und Geerken schob aus 13 Metern zum 1:1 ein (60.). Dass es dabei blieb, war angesichts der Kräfteverhältnisse ziemlich skurril. Die Stenumer Chancen entstanden fast alle durch gutes Gegenpressing. Nach Ballgewinn mussten die Gäste bis zum Abschluss noch 20 Meter im Vollsprint zurücklegen, wodurch offenbar die Konzentration im Abschluss fehlte. So wurde Geerken von Ahrens bei Eins-gegen-eins-Situationen (66./72./90.) entnervt, so fand Stenums Torjäger im Heidkruger Keeper seinen Meister. Auch Dohrmann scheiterte an Florian Ahrens, der den Punkt festhielt (88.). Und als Ahrens einmal hinterherschauen musste, zielte Dohrmann Zentimeter zu hoch (83.).

Heidkrug wird sich gehörig steigern müssen, um kommenden Sonnabend beim verlustpunktfreien GVO Oldenburg zu bestehen. Stenum hat gleich das nächste Derby vor der Brust. Da sowohl der VfL als auch TV Jahn Delmenhorst spielfrei gehabt hätten, zogen sie kurzerhand das Rückspiel vor. Erst vor zwei Wochen hatte sich der VfL mit 4:2 behauptet.