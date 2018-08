Einen Kunstrasenplatz wie beim FC Hude hätte der VfL Wildeshausen gerne. Doch vorerst wird es keinen auf der Krandel-Sportanlage geben. (Janina Rahn)

Wildeshausen. Die Wege der Entscheidungsfindung der Stadt Wildeshausen sind manchmal undurchsichtig. Unter anderem stand am Donnerstagabend der Ausbau der Sportanlage am Krandel auf der Tagesordnung des Sportausschusses. Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 waren 250 000 Euro für den Bau einer Flutlichtanlage auf Spielplatz 1 sowie den Einbau einer Drainage auf dem Stadionplatz freigegeben worden. Grundlage bildete eine Empfehlung des Finanzausschusses. Dieser hatte im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung im Dezember 2017 für diesen Ausbau gestimmt, der Rat der Stadt folgte diesem im gleichen Monat.

Doch eigentlich will niemand so wirklich eine Drainage. Und daher wird diese nun auch nicht eingebaut, die Gelder werden gestrichen. Dass die Flutlichtanlage sinnvoll ist, darüber herrscht Einigkeit bei Ausschussmitgliedern und Vertretern des VfL Wildeshausen. Der Sportausschuss stimmte deswegen auch für diesen Ausbau, letztlich entscheidet der nicht-öffentlich tagende Verwaltungsausschuss am 29. August.

Kunstrasenprojekt liegt weiter auf Eis

Die Drainage wird nicht eingebaut, wenn es nach dem Ausschuss geht. Zudem lehnte er den Antrag des VfL Wildeshausen ab, die Gelder für die Drainage in den kommenden Haushalt zu überführen und dann für den Bau eines Kunstrasenplatzes zu verwenden. "Der VfL hat einen auf die Nase bekommen. Er bekommt die Flutlichtanlage und sonst nichts", sagte Corinna Riedel-Seebacher (UWG). Die Vorsitzende des Ausschusses monierte, dass der Verein "je nach Wetterlage" eine Drainage wolle oder eben nicht. "Letztes Jahr hat es viel geregnet, da wollten sie eine Drainage. Jetzt scheint die Sonne und sie wollen keine", sagte sie.

Wildeshausens Fußball-Abteilungsleiter Ottmar Jöckel, der den Antrag auf Überführung des Drainage-Geldes stellte, hält eine Drainage für den Stadionplatz generell für sinnlos. "Wir haben den Antrag für die Drainage nicht gestellt. Wir haben uns nur gewundert, dass dafür diese Gelder bewilligt wurden", erzählte er. Und da er den Einbau einer Drainage auf dem Stadionplatz für Geldverschwendung halte, habe er die Verwendung für einen Kunstrasenplatz beantragt. "Wir werden in den nächsten drei Jahren auf jeden Fall einen Antrag auf den Bau eines Kunstrasenplatzes stellen", kündigte Jöckel an. Er sei zuversichtlich, dass dieser dann durchgehe, da die Vertreter der Parteien signalisiert hätten, dass sie einen Kunstrasenplatz nicht grundsätzlich ablehnen. Zuletzt wurde ein solcher CDU-Antrag im vergangenen Jahr jedoch aufgrund zu hoher Kosten vom Sportausschuss abgelehnt.

Dieser Antrag basierte auf einem UWG-Antrag, in dem die Partei 2014 einen Kunstrasenplatz bauen lassen wollte. "Wir treten für die Sportförderung ein, das sieht man ja an unserem Antrag", sagte Riedel-Seebacher. Derzeit gebe es jedoch andere Prioritäten. "Das Freibad hat erst mal Vorrang, sonst besteht die Gefahr, dass wir nächsten Sommer keines haben", erklärte sie. Das stößt auch bei Jöckel auf Verständnis.

Den ursprünglichen Antrag auf Flutlicht und Drainage hatte im August 2017 Jens-Peter Hennken (damals CDU, heute CDW) gestellt. "Ottmar Jöckel hatte in einem Vortrag im Ausschuss gesagt, dass ohne eine Drainage der Spielbetrieb im Herbst nicht gewährleistet werden kann, also habe ich den Antrag gestellt", sagte Hennken. Die Ausschussmitglieder folgten diesem mehrheitlich. "Warum der Antrag im nicht-öffentlichen Teil gelandet ist, habe ich mich da schon gefragt", erinnerte er sich. Die Tagesordnung mache jedoch die Verwaltung. "Ich habe da aber auch nicht nachgehakt, da der Antrag ja später im öffentlichen Rat abgestimmt wurde", erklärte er. Diesen Weg kritisierte Riedel-Seebacher. "Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert und konnte sich daher nicht beteiligen", sagte sie. Daher habe die Partei seinerzeit auch gegen den Antrag gestimmt. Als Quintessenz bleibt: Es wird keine Drainage eingebaut, und Stand jetzt will diese auch niemand. Ob und falls ja wann der Spielplatz 1 in einen Kunstrasenplatz umgewandelt wird, steht derweil in den Sternen.