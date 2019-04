Delmenhorst. Die HSG Delmenhorst II ist auf den letzten Metern der Saison wieder in die Erfolgsspur zurückgekommen. Eine Woche nach dem Sieg in Spaden gewannen die Schützlinge von Trainer Adrian Hoppe nun auch gegen den Tabellenvierten der Handball-Landesliga Bremen, die HSG Bützfleth/Drochtersen, mit 36:29 (16:12) und untermauerten damit ihren siebten Tabellenplatz.

„Es war eine richtige gute Mannschaftsleistung, in der wir eine hervorragende Deckungsarbeit leisteten und im Angriff wirklich gute Spielabläufe kreierten. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden“, resümierte Hoppe. In den ersten 24 Minuten verlief das Spiel bis zum 13:12 noch recht ausgeglichen. Dann mussten die Delmenhorster aber zwei bittere Pillen schlucken. Zunächst bekam Jonte Windels nach einem groben Foul den Roten Karton und kurz vor dem Wechsel sah Jonas Meissner aufgrund einer „Schiedsrichterschelte“ die Blaue Karte – mit Bericht und Sperre. So standen Trainer Adrian Hoppe für die zweite Halbzeit zwei Leistungsträger weniger zur Verfügung.

Doch die verbleibenden Spieler aus der Delmestadt machten auch nach dem Wechsel eine gute Partie. Christoph Meyer-Ebrecht, Thorsten Gaertner, Tobias Schenk und Timo Barkemeyer ließen nichts anbrennen und sorgten dafür, dass die Delmenhorster die Führungsrolle nicht abgaben. Als Marlin Hörner nach 42 Minuten das 23:18 markierte und Timo Barkemeyer auf 29:22 (49.) erhöhte, waren die Punkte sicher. Die Gastgeber hielten die Konzentration bis zum Schluss hoch und konnten damit den elften Saisonsieg verbuchen.