Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst durchlaufen in einer sowieso schon besonderen Saison eine besondere Phase: In der Delmestadt und der Umgebung darf sonst aktuell niemand auf den Fußballplatz, das ist bundesweit den Profis vorbehalten. Da sich die Violetten jedoch für die zweite Runde im DFB-Pokal qualifiziert haben und dort am Sonntag ab 12 Uhr auf den Walddörfer SV treffen, haben sie eine Ausnahmeregelung der Stadt erhalten. Um das Spiel möglich zu machen, wird nun ähnlich wie bei den Bundesligaspielen vorgegangen: Der Deutsche Fußball-Bund hat einen Vertrag mit einem hiesigen Arzt und einem Labor geschlossen. Alle fünf Tage müssen die Jahn-Spielerinnen zum Corona-Test und dürfen in der Folge, wenn die Tests negativ ausfallen, auf den Trainingsplatz und auch im Pflichtspiel gegen den WSV antreten.

Coach Jörg Beese fertigt einen Zeitplan an, wann wer zum Test muss. „Bei 30 Leuten dauert das mindestens 90 Minuten. Ich bin immer der Letzte, der getestet wird. Die Ergebnisse bekommen wir auch gar nicht direkt, die gehen an den DFB. Und wenn es da einen positiven Test geben sollte, würden wir informiert. Gab es aber bislang nicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir Sonntag spielen können. Und da können die Spielerinnen Geschichte schreiben: Eine Delmenhorster Mannschaft war noch nie in der dritten Runde im DFB-Pokal“, blickt Beese voraus.

Sicher ist das Spiel in den aktuellen Zeiten nicht, die Partie zum ursprünglich angesetzten Termin fiel aus, weil es beim Gegner positive Fälle gab. „Würde es bei uns einen positiven Test geben, würde die Spielerin in Quarantäne gesteckt und der Rest der Mannschaft dürfte spielen. Ich glaube, bei den Hamburgerinnen wäre es so, dass bei einem positiven Fall die ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Aber sicher bin ich da nicht“, berichtet Beese. Läuft es nach Plan, treten am Sonntag zwei Regionalligisten gegeneinander an und spielen um den Einzug in die dritte Runde – in der der FC Bayern München wartet. Dieser führt die Bundesliga mit zehn Siegen aus zehn Spielen an und hat auch erst ein Gegentor kassiert. „Bayern war aber nur in der ersten Woche nach der Auslosung in den Köpfen. Jetzt ist es eher so, dass die Spielerinnen von dem Aufwand mit den Tests im Vorfeld genervt sind. Der Aufwand ist schon heftig“, meint Beese. Grundsätzlich seien die Spielerinnen aber froh, wieder Fußball spielen zu dürfen.

Ein unbequemer Gegner

Die mehrwöchige Pause ging jedoch nicht spurlos an den Delmenhorsterinnen vorbei. „Wir hatten nach den ersten Einheiten haufenweise Spielerinnen mit muskulären Problemen. Wir haben dann das Training umgestellt und konnten nicht machen, was wir eigentlich wollten. Aber wir wollten auch kein Risiko eingehen, am Sonntag dann mehrere Verletzte zu haben. Körperlich sind die Spielerinnen jetzt eigentlich fit, lediglich zwei oder drei haben für diese Jahreszeit typische Erkältungen“, berichtet Beese.

Die Jahnerinnen sind diese Art der Vorbereitung einigermaßen gewohnt. Bereits mehrfach trainierten sie auf ein einzelnes Pokalspiel hin in dieser Saison: Gegen Ende der Sommerpause standen das Halbfinale und danach das Finale im Niedersachsenpokal an. Durch den Sieg in diesem Wettbewerb qualifizierte sich das Beese-Team für den DFB-Pokal. Hier traf es auf den ATS Buntentor und setzte sich mit 8:1 durch. „Das ist für uns also nichts Neues. Seit letztem Sonntag trainieren wir die Taktik ein, mit der wir am Wochenende auflaufen wollen. Das sieht bislang gut aus, auch wenn zwei, drei Sachen noch besser werden müssen“, sagt Beese.

Den Gegner stuft er als kompliziert ein. „Nach außen ist das ein super sympathisches Team, das extremes Understatement betreibt. Ich kenne die Herrschaften schon länger, das ist deren Erfolgsrezept. Dazu spielen sie hart. 2017 mussten zwei meiner Spielerinnen nach einem Duell mit denen ins Krankenhaus, vier oder fünf hatten danach mit Blessuren zu tun. Das ist eine extrem unangenehme Mannschaft“, sagt Beese. Er erwartet Walddorf defensiv: „Sie werden uns 90 Minuten jagen und vielleicht alle unsere Spielerinnen in Manndeckung nehmen und auch immer wieder zu härteren Mitteln greifen. Dazu wird es sehr hektisch von der Bank werden. So sehr ich die Beteiligten eigentlich mag, aber deren Verhalten gefällt mir nicht. Das war in der Vergangenheit oft unsportlich“, teilt der Jahn-Trainer mit.

Grundsätzlich sei der WSV eine Mannschaft, die auf die Fehler des Gegners warte und dann schnell umschalte. „Wir müssen diese Fehler vermeiden. Die gewinnen oft gegen Spitzenmannschaften und verlieren auch oft gegen Teams von unten in der Tabelle. Wenn man ihr Konterspiel zulässt, wird es schwer. Aber selber das Spiel machen, das können sie nicht. Sie haben auch keine individuell besonders guten Spielerinnen und kommen über den Teamgeist“, blickt Beese voraus. Er geht davon aus, dass die Begegnung nach 90 Minuten entschieden ist – in die eine oder andere Richtung. „Beide Mannschaften werden nicht auf Verlängerung spielen. Aufgrund der langen Pause vorher wissen beide, dass sie keine Verlängerung wollen. 90 Minuten Volldampf wird es auch nicht geben“, erwartet Beese. Auf ein Elfmeterschießen bereite er das Team daher nicht vor. „Wir trainieren Elfmeter nicht. Ich habe aber fünf Schützinnen im Kopf, die sicher sind“, sagt Beese.

Los geht es am Sonntag um 12 Uhr im Stadion an der Düsternortstraße. Die Jahn-Verantwortlichen machen darauf aufmerksam, dass keine Zuschauer erlaubt sind. Auch Eltern der Spielerinnen nicht. Nur die Verantwortlichen der Fußballverbände und die Presse sind neben den Teams im Stadion.