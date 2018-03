Olympiasieger Andreas Dibowski liefert seinen Schülern bei Fehlern gleich die Lösung mit. (Janina Rahn)

Sorgfältig sammelt Andreas Dibowski mithilfe einer Schaufel die Pferdeäpfel auf. Sein Kopf ist gesenkt. Ab und an richtet er seinen Blick allerdings nach oben und beobachtet seine Frau, die gerade in dem Dressur-Viereck übt: „Erhabener traben“, ruft er ihr zu und schaut wieder auf den Boden, um die restlichen Hinterlassenschaften aufzusammeln. Seine Frau setzt diese Vorgabe wohl um, immerhin lobt Dibowski sie im Anschluss. „Gut, so schaut es schon viel besser aus.“

Gewissermaßen ist es beeindruckend, den Vielseitigkeitsreiter bei seinen Trainertätigkeiten zu beobachten: Mit kurzen, schnörkellosen, aber klaren Zwischenrufen benennt er Fehler, liefert im selben Moment jedoch auch gleich den Verbesserungsvorschlag mit. Und dass seine Ansagen Gewicht haben, hängt wohl vor allem mit seiner Vita zusammen: Dibowski gewann Olympia-Gold mit der Mannschaft, führte 2010 sogar für einige Monate die FEI-Weltrangliste an. Außerdem gehört er nicht nur sportlich zu den erfolgreichsten deutschen Reitern, sondern er hat es auch in wirtschaftlicher Hinsicht gepackt und lebt von seiner Leidenschaft. Dafür hat er sich in Döhle ein kleines Reiter-Paradies geschaffen. „Das Gelände ist 15 Hektar groß, zurzeit haben wir hier 70 Pferde“, erzählt der 52-Jährige.

Dass Pauline Knorr sich auf seinem Hof selbstständig gemacht hat, ist übrigens kein Zufall. Die beiden kennen sich schon länger, Knorr verbrachte bereits als Jugendliche immer wieder ihre Ferien auf dem Gelände. Dibowski: „Unser Verhältnis ist sehr freundschaftlich. Als die Idee aufkam, habe ich ihr gesagt, wenn es geht, dann hier. Sie hat in Warendorf viel gelernt, aber es gehört noch mehr als der bloße Sport dazu. Zum Beispiel Sponsoren und die Besitzer.“ Es ist jedoch nicht so, dass er ihr den ganzen Tag auf Schritt und Tritt folgt. Vielmehr steht er Knorr mit Rat und Tat zur Seite. Denn der 52-Jährige traut der jungen Vielseitigkeitsreiterin einiges zu. Sie gehört für ihn zu den talentiertesten Sportlern in der zweiten Garde. Gleichzeitig schränkt er jedoch ein, dass das allein nicht ausreicht. „Die Bereitschaft muss da sein. Bei zehn Pferden muss das Training zudem effektiv sein. Momentan ist aber einfach wichtig, dass sie das richtige Pferd findet. Und einen Besitzer, der Geduld und Zeit mitbringt“, erklärt Dibowski und ergänzt: „Die Unterstützung hier und von zu Hause hat sie. Jetzt liegt es an ihr.“

Wie viel Ahnung der Olympiasieger von dem Sport hat, zeigt sich erneut auf dem Geländeübungsplatz: Er sitzt auf seinem Pferd, beobachtet die Hindernissprünge einiger Schüler. Egal, wie groß die Entfernung ist, Dibowski erkennt jeden Fehler und ruft die passende Lösung gleich hinterher.