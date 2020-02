Der neu gewählte Vorstand des 1. PBV Delmenhorst um den 2. Vorsitzenden Jörg Wülbeck und die Vorsitzende Franziska Bodewig bringt viele Ideen mit. (INGO MÖLLERS)

Die Atmosphäre ist angenehm in den Räumlichkeiten an der Elsflether Straße. Knapp zehn Leute sind an diesem Abend bislang eingetroffen, spielen eine Partie Billard an einem der vier Tische oder schnacken ein bisschen bei einem Kaltgetränk. Die Stimmung ist locker, ungezwungen. Man merkt, dass die Menschen, die hier anwesend sind, Spaß an dem haben, was sie machen.

Der 1. PBV Delmenhorst – PBV steht für Pool-Billard-Verein – hat sich kürzlich neu aufgestellt. Am 2. Februar wurde der Vorstand gewählt. Seitdem fungiert Franziska Bodewig als Vorsitzende. Zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Jörg Wülbeck und Kassenwart Volker Mews bildet sie die Vereinsführung. Es ist frischer Wind reingekommen beim PBV, und das war auch nötig. Zuvor sei die Luft ein bisschen raus gewesen, der Zusammenhalt habe gefehlt, sagt Franziska Bodewig. „Jetzt sind ganz viele da, die was für den Verein tun wollen und sich engagieren“, freut sie sich.

Der neue Vorstand blickt positiv gestimmt in die Zukunft. Momentan hat der Verein rund 25 Mitglieder, einige sind aktive, andere passive. Und es dürfen gerne mehr werden. Man habe viele Ideen, um die Attraktivität zu steigern, sagt Jörg Wülbeck. „Die Zeit läuft weiter. Man muss sich mitbewegen“, ergänzt Bodewig. Gemeinschaftliche Turnierfahrten stehen ebenso auf dem Programm wie private Aktivitäten. „Im Großen und Ganzen sind wir untereinander verzahnt“, sagt Wülbeck. Außerdem kann sich der Vorstand vorstellen, vielleicht eine Turnierserie zu starten. „Wir wollen wieder interessant werden“, erklärt Bodewig.

Erstes Team in der Verbandsliga

Das Angebot des PBV richtet sich sowohl an Billardfreunde, die einfach so spielen möchten, als auch an diejenigen, die es etwas professioneller angehen wollen. Derzeit hat der Verein zwei Teams im Ligabetrieb gemeldet. Das erste ist in der Verbandsliga aktiv, das zweite in der Landesliga. Um das einordnen zu können: Die Verbandsliga ist die fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. „Die Mannschaften sind recht leistungsorientiert“, sagt Wülbeck. Und sie müssen bereit sein, ordentlich Kilometer zurückzulegen. In der Verbandsliga Mitte des Billard-Landesverbandes Niedersachsen sind neun Klubs vertreten, unter anderem aus Aurich, Nordenham und Osnabrück. „Die Gebiete sind schon ziemlich weitläufig“, meint auch Wülbeck.

Die erste Mannschaft belegt in der Tabelle momentan den fünften Platz. Bis zum Ende der Saison darf es gerne noch ein bisschen nach oben gehen, die ganz dicken Brocken haben die Delmenhorster hinter sich. Für die Reserve geht es derweil in erster Linie darum, sich zu retten. „Wir versuchen, die Liga zu halten“, gibt Wülbeck die Marschroute vor. Wenn sich genügend Spieler finden sollten, würde der Verein zudem irgendwann gerne eine dritte Mannschaft aufstellen, die dann in der Bezirksliga antreten würde.

Darauf angesprochen, was seine Sportart für ihn so interessant macht, hat der 2. Vorsitzende eine klare Antwort. „Der Erfolg des Lochens“ sei das Spannende. Die Bälle aus verschiedenen Winkeln versenken, Safe-Duelle für sich entscheiden, mit der Bande agieren – all diese Dinge. „Wenn das von Erfolg gekrönt ist, macht es natürlich Spaß“, findet Wülbeck. Hinzu kommt auch beim Billard der Teamgeist. „Das muss klappen. Wir wollen ja alle an einem Strang ziehen“, bemerkt er.

Das gilt auch für die gemeinsamen Stunden im Vereinsheim. Jeden Mittwoch trainiert das Verbandsliga-Team hier von 18 bis 22 Uhr. Darüber hinaus treffen sich die Mitglieder aber auch zwischendurch immer wieder zu spontanen Treffen. Alle sechs Wochen veranstaltet der PBV samstags zudem einen sogenannten Pool-Brunch. Hier bringt jeder etwas zu essen mit, zudem wird ein kleines Turnier gespielt. Diese Treffen seien immer gut besucht, auch von Gastspielern, sagt Bodewig. „Das ist mittlerweile eine Institution geworden“, fügt Wülbeck hinzu.

Wer als Gast beim Verein vorbeischaut, hat außerdem die Möglichkeit, zunächst von einem der erfahreneren Spieler angeleitet zu werden und anschließend anhand von Übungszetteln selbst zu trainieren. Beim PBV geht es eben ganz entspannt zu. Die Zukunft kann kommen – mit dem neuen Vorstand und weiteren Mitgliedern.

Zur Sache

Schnupperstunde beim 1. PBV

Wer kein Mitglied im Verein ist, aber gerne mal vorbeischauen möchte, kann das nach vorheriger Anmeldung machen. Danach wird eine Gastspieler-Pauschale in Höhe von fünf Euro pro besuchtem Tag über zwei Monate erhoben. Anschließend würde eine passive Vereinsmitgliedschaft für 25 Euro im Monat fällig werden – mit eigenem Zugang zum Vereinsheim rund um die Uhr. Aktive Mitglieder zahlen 35 Euro pro Monat. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pbv-delmenhorst.com.