Jürgen Janßen. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Die Pause ist vorbei: Nachdem die Handballer der HSG Delmenhorst nach den Einheiten im Juni diesen Monat weitestgehend frei hatten, bat Trainer Jörg Rademacher am Montag wieder zum Training. „Wir sind noch nicht komplett, manche sind noch im Urlaub oder aktuell krank“, berichtet der Coach des Oberliga-Aufsteigers.

Derweil hat die HSG einen Neuzugang zu vermelden: Michael Schröder verstärkt das Team der Delmenhorster. Der Kreisläufer kommt vom Drittliga-Absteiger OHV Aurich. Schröder sammelte bereits in der ersten Handball-Liga der Schweiz sowie in der 2. Bundesliga Erfahrung. „Michael Schröder wird die Mannschaft durch seinen hohen Erfahrungsschatz auf jeden Fall weiterbringen. Ausschlaggebend für die Zusage war hier auch der gute Kontakt zwischen Tim Coors und Michael Schröder“, sagt der HSG-Vorsitzende Jürgen Janßen. Der bisherige Kreisläufer der Delmenhorster, Dominik Ludwig, muss in Zukunft verletzungsbedingt kürzertreten. Weitere Neuverpflichtungen sind zudem nicht ausgeschlossen. „Wir sind noch auf der Suche. Man muss gucken, wer passt und kommen kann. Wir fangen mit dem Team, so wie es gerade ist, an“, sagt Trainer Jörg Rademacher.

Er hat seiner Mannschaft eine Woche länger Urlaub gegönnt als im vergangenen Jahr. Der Grund: Der Fitnessstand ist laut des Trainers mittlerweile ein anderer. Nichtsdestotrotz steht die Athletik zu Beginn erst mal im Vordergrund. „Wir wollen die Grundvoraussetzungen legen und dann mit dem Spielen anfangen. Wir machen das Step-by-Step“, betont Rademacher und ergänzt: „In diesem Jahr fangen wir aber früher mit dem Ball an.“

In den nächsten Wochen bestreiten die Delmenhorster einige Testspiele, um sich auf die Oberliga-Saison vorzubereiten. Außerdem sind sie am 17. und 18. August Gastgeber des hochklassig besetzten Toyota-Engelbart-Cups. Eine Woche später steht die erste Pokalrunde für die Rademacher-Sieben an: Die Delmenhorster treffen auf den Oberliga-Konkurrenten und Gastgeber TuS Rotenburg sowie auf die beiden Landesligisten TuS Sulingen und TvdH Oldenburg. Den Auftakt in die Oberliga gibt die HSG dann am Sonnabend, 1. September, ab 19.15 Uhr gegen die SG HC Bremen/Hastedt.