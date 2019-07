Marco Castiglione. (Klama)

Delmenhorst. Sie hatten die Hoffnung, dass es tatsächlich etwas wird mit einem Kunstrasenplatz für Delmenhorst – und dann kam die große Ernüchterung für die Fußballer in der Stadt. Nachdem der Rat mit einer knappen Mehrheit gegen das Projekt gestimmt hat, macht sich eine gewisse Frustration breit bei allen, die sich dafür eingesetzt haben und nicht zuletzt aufgrund der Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur einigermaßen zuversichtlich waren.

„Man ist natürlich enttäuscht. Die historische Möglichkeit war da, aber die Chance wurde vertan. Wir haben probiert, etwas für Delmenhorst zu erreichen. Ich weiß nicht, ob die Botschaft bei jedem Ratsmitglied angekommen ist“, sagt Marco Castiglione, Fußball-Abteilungsleiter beim TV Jahn und eine treibende Kraft beim Thema Kunstrasen. Der Ausschuss habe sich klar für einen solchen ausgesprochen. „Die Empfehlung zu ignorieren, ist natürlich schade.“

Nun müsse man schauen, wie sich die Gegebenheiten entwickeln. „Vielleicht läuft bei denjenigen, die sich dagegen entschieden haben, ein Reflexionsprozess“, hofft Castiglione. Ob die Aussage von Oberbürgermeister Axel Jahnz, dass ein Kunstrasen ja auch eine Sportstätte sei, vielleicht noch Anlass zur Hoffnung gibt, vermag der Jahn-Funktionär nicht zu beurteilen. „Ob man sich an den Strohhalm klammern sollte – ich weiß nicht.“ Zur Erklärung: Punkt 3 der Haushaltsüberschreitung sieht nun Mittel allgemein für Sportstätten vor, nicht mehr explizit für einen Kunstrasenplatz (siehe Bericht oben).

Bei Jürgen Schulenberg vom Delmenhorster TB, der sich dem Projekt verschrieben hat, ist die Enttäuschung ebenfalls sehr groß. „Auch für mich persönlich, da ich der Politik in Delmenhorst sehr verbunden bin. Wir haben gehofft, dass wir nach den Gesprächen auf mehr Verständnis und Resonanz stoßen.“ Man habe versucht, ein „Vorzeigeprojekt“ für die Stadt auf den Weg zu bringen. Dass das nun nicht geklappt hat, „ist eigentlich das Traurige“. Es sei auch nicht darum gegangen, Gelder zu bekommen, die andere Sportler ebenso gut gebrauchen könnten. Stichwort Sporthallen. Andere Investitionen als in einen Kunstrasen seien völlig in Ordnung, „wenn wir in Delmenhorst einen Plan hätten. Aber es gibt solche Pläne nicht“, vermisst Schulenberg generell perspektivisches Handeln.

Auch Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SV Atlas Delmenhorst, betont, dass die Fußballer „niemandem etwas wegnehmen wollen“. Jeder melde seine Bedürfnisse an. Dass der Rat nun gegen einen Kunstrasenplatz gestimmt hat, enttäuscht ihn natürlich trotzdem. „Ich war beim Sportausschuss dabei und hatte eigentlich gedacht, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagt Fuhrken.

Skeptisch sei er geworden, als die Gruppe SPD & Partner ihren Hybridrasen-Antrag stellte. Da schwante ihm nichts Gutes, Fuhrken sah eine Verzögerung bei dem ganzen Thema kommen. Und nun folgte gar die Komplett-Absage an einen Kunstrasen. "Ich finde es schade, dass das so passiert ist", sagt der SVA-Funktionär. In der Stadt gibt es ohnehin schon zu wenige Fußballplätze, was laut Fuhrken derzeit in der Saisonvorbereitung mal wieder deutlich wird. Mehrere Vereine müssten sich zwei Plätze teilen.

Fuhrken hofft nun, dass die Vereine in der Stadt dennoch weiterhin zusammenarbeiten. „Alle sprechen eine Sprache. Das hat es hier ewig nicht gegeben“, hebt er hervor und richtet diesbezüglich noch einmal ein „großes Lob an alle Vereinsvertreter“.