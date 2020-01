Den Klassenerhalt in der Oberliga haben die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum nach zwei Erfolgen zum Jahresauftakt weiter fest im Visier. In eigener Halle gewannen die Schützlinge von Trainerin Susanne Schalk nach hartem Kampf gegen den TuS Bersenbrück zwar erst im Tiebreak und sicherten sich so zwei Punkte, fuhren danach aber im zweiten Spiel gegen die Tecklenburger Land Volleys II einen Dreier ein.

VG Delmenhorst-Stenum – TuS Bersenbrück 3:2 (22:25, 25:23, 25:19, 20:25, 17:15): Im ersten Spiel nach der Winterpause starteten die Hausherren zunächst nervös, produzierten in Satz eins viele Aufschlagfehler und ließen dabei vor allem die Balance zwischen Risiko und Sicherheit vermissen. Trotzdem entwickelte sich ein enger Durchgang, den die Gäste am Ende mit zwei Assen für sich entschieden.

Auch im zweiten Abschnitt konnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen. Die Gastgeber zeigten einige gute Netz-Blockaktionen, streuten drei Asse ein und glichen durch einen Aufschlagfehler der Gäste zum 1:1 nach Sätzen aus.

Danach begegneten sich beide Teams weiter auf Augenhöhe. Auch in der Häufigkeit der Fehlangaben standen sie sich in nichts nach. Am Ende musste der Tiebreak über Sieg und Niederlage entscheiden. Hier waren es die Gäste aus Bersenbrück, die zunächst das Heft in die Hand nahmen und vor allem am Netz viel Druck entwickelten. Mit einer 8:5-Führung für den TuS wurden die Seiten getauscht.

Erst jetzt kamen die Hausherren langsam wieder besser ins Spiel, egalisierten mit starken Blockaktionen vor allem durch Kapitän Philipp Förstermann die gegnerischen Angriffe und glichen zum 9:9 aus. Fortan ging es im Gleichschritt weiter. Delmenhorst-Stenum hatte dann bei 15:14 den ersten Matchball, den die Gäste noch abwehrten. Mit zwei starken Angaben von Florian Süßmuth war die Partie letztlich entschieden, weil es Bersenbrück nicht mehr schaffte, das Spiel aus der Annahme heraus aufzubauen. Mit dem 3:2-Erfolg holten sich die Gastgeber zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und revanchierten sich gleichzeitig für die deutliche Hinspiel-Niederlage.

VG Delmenhorst-Stenum – Tecklenburger Land Volleys II 3:1 (25:23, 22:25, 25:18, 25:13): Im zweiten Spiel des Tages gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz sieben entwickelte sich drei Sätze lang ein ebenso enges Duell wie zuvor gegen Bersenbrück. Mit Florian Süßmuth als Libero trug der Gastgeber aus einer guten Annahme heraus sein Angriffsspiel variabel vor. Marcel Marks, der in der ersten Begegnung noch so seine Mühe hatte, fand zur gewohnten Stärke zurück und auch Sören Riewe punktete immer wieder.

Nach dem ersten Satzgewinn gingen es die VG-Herren dann doch etwas zu locker an und ließen Tecklenburg wieder ins Spiel finden. Die Gäste glichen aus und waren auch danach im dritten Satz lange Zeit ebenbürtig. Als dann die klaren Anweisungen von Trainerin Susanne Schalk, bestimmte Schwächen auf des Gegners Positionen rigoroser auszunutzen, fruchteten, war die Partie entschieden. Der vierte Satz wurde letztlich zum Schaulaufen für die VG, weil einfach alles klappte. Auch die Aufschläge wurden wieder stabiler, sodass am Ende ein verdienter 3:1-Erfolg und drei Punkte standen.

Susanne Schalk war entsprechend zufrieden. „Das waren insgesamt fünf ganz wichtige Punkte, auch weil die Konkurrenten allesamt verloren haben“, sagte die Übungsleiterin und ergänzte: „Ich hoffe, dass mein Team jetzt einen Schub bekommt, auch im Hinblick auf die nächste Aufgabe in Baden.“ In zwei Wochen steht das Duell mit der Zweitliga-Reserve des TV Baden an. Im vergangenen Jahr gewann die VG dieses Spiel und rettete sich quasi am letzten Spieltag in die Relegation. Gute Vorzeichen also für die Männer der VG Delmenhorst-Stenum.

VG Delmenhorst-Stenum: Sanders, Süßmuth, Bode, Förstermann, Marks, Riewe, Hoffmann, Pröbe, Döring, Doig.