Fünf Gegentore nach der Pause

Wilhelmshaven. Die Fußballer des SV Tur Abdin Delmenhorst haben es nicht geschafft, dem Bezirksliga-Tabellenführer WSC Frisia Wilhelmshaven ein Bein zu stellen – obwohl es nach der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht ausgesehen hatte. Dank eines frühen Treffers von Manuel Celik (5.) lagen die Gäste zur Pause vorne. In der zweiten Hälfte brachten sie sich jedoch selbst in eine schwierige Lage und mussten letztlich eine deutliche 1:5 (1:0)-Niederlage hinnehmen.

Der Knackpunkt der Begegnung war die 50. Minute. Der bereits verwarnte Thomas Karli flog nach einer Schiedsrichter-Diskussion mit der Ampelkarte vom Feld, zudem fing sich Abdin nach einer eigenen Ecke einen Konter, den Frisias Tim Rister zum 1:1 vollendete. „Gegen Wilhelmshaven wird es dann schwer“, sagte Andree Höttges, Coach der Delmenhorster. Bereits in den ersten fünf Minuten nach dem Seitenwechsel habe man merken können, dass seine Schützlinge nicht richtig auf dem Platz waren. Der doppelte Rückschlag machte es dann nicht gerade einfacher für die Höttges-Elf, die nur kurz nach dem Ausgleich den zweiten Gegentreffer durch Patrick Degen kassierte (56.). Rister erhöhte eine Viertelstunde später auf 3:1. Die Abdiner versuchten anschließend, noch mal heranzukommen, schafften das aber nicht. Stattdessen schraubten Rister und Degen das Ergebnis kurz vor Schluss noch in die Höhe (89./90.).

„In der ersten Halbzeit waren wir wirklich gut im Spiel, haben wenig zugelassen und unsere Aufgaben erledigt“, meinte Höttges. Danach ging es bergab – und der Abdin-Coach wusste auch warum: „Uns fehlt über 90 Minuten die Konstanz, was das Verhalten auf dem Platz betrifft. Es ärgert mich ungemein, dass wir da nicht dazulernen.“