Delmenhorst. Bei den Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst hat sich personell einiges getan. Trainer Claus-Dieter Meier stehen für die kommende Saison gleich fünf neue Spielerinnen zur Verfügung, die das Team auf verschiedenen Positionen verstärken und unterschiedlich viel Erfahrung mitbringen. Auf der anderen Seite verzeichnen die Violetten aber auch einige Abgänge.

Nachdem sich Torhüterin Magdalena Flug verabschiedet hat, ist bereits für Ersatz gesorgt. Vom TuS Schwachhausen, der aus der Regionalliga abgestiegen ist, stößt Janella Rogowski Quesada zu den Delmenhorsterinnen. Die Keeperin mit kubanischen Wurzeln wolle weiterhin höherklassig spielen und schließe sich deshalb seinem Team an, erklärt Meier, der sich darüber natürlich freut. Auf der anderen Seite des Spielfeldes ist Pia von Kosodowski beheimatet, die zuletzt für den VfL Stenum in der Bezirksliga aktiv war. „Sie ist sehr torgefährlich, hat eine gewisse Schnelligkeit und ein gutes Spielverständnis“, zählt Meier einige Stärken seines Neuzugangs auf. Der Sprung von der Bezirks- in die Regionalliga ist zwar kein kleiner, aber der Jahn-Coach zeigt sich diesbezüglich zuversichtlich: „Es wird nicht von Anfang an alles laufen, aber wir können sie gut bei uns einbauen.“

Jette Haar, die in der vergangenen Saison im erweiterten Kader des Zweitligisten BV Cloppenburg stand, dort aber kaum zum Zuge kam, plant Meier für das defensive Mittelfeld ein. „Sie ist eine sehr junge Spielerin, die entwicklungsfähig ist und uns helfen kann“, sagt der TVJ-Trainer, der außerdem zwei Nachwuchskräfte in seinem Kader begrüßt. Gesa Bücking lief zuletzt für die B-Juniorinnen des Ahlhorner SV auf, Liesa-Maria Voß für die A-Juniorinnen des SV Brake. „Gesa würde ich als großes Talent bezeichnen. Sie wird körperlich noch zulegen müssen, aber ich traue ihr den Sprung zu“, meint Meier. Liesa-Maria Voß habe in Brake bereits für die Damenmannschaft auf dem Platz gestanden. „Sie ist eine robuste Spielerin, die körperlich sehr weit ist. Schnelligkeit ist bei ihr vorhanden, an der Technik müssen wir noch arbeiten“, analysiert der Coach.

Derweil müssen die Jahnerinnen auch einige Verluste verkraften. Pia Siegel verschlägt es aus beruflichen Gründen nach Hannover. Stefanie Herzberg wagt den nächsten Schritt und wechselt nach Cloppenburg. Neben Magdalena Flug zieht sich auch Anna Mirbach zurück, wenngleich sie eventuell doch noch das eine oder andere Mal das Jahn-Trikot überstreifen wird. „Wenn wir Not haben, kann man da sicher anrufen“, sagt Claus-Dieter Meier schmunzelnd.