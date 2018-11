Marco Prießner steht dem SV Atlas Delmenhorst für die Oberliga-Partie beim Heeslinger SC wieder zur Verfügung. Der Stürmer erzielte bislang vier Treffer für die Blau-Gelben. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Es waren turbulente Tage, die der SV Atlas Delmenhorst zuletzt erlebt hat. Schließlich trennte er sich Dienstagabend überraschend von seinem langjährigen Erfolgscoach Jürgen Hahn. Sportliche Gründe führten die Verantwortlichen um Sportvorstand Bastian Fuhrken für ihre Entscheidung an, obwohl Atlas derzeit auf Rang vier der Fußball-Oberliga rangiert.

Seit der Veröffentlichung der Entscheidung rätseln die Anhänger in den sozialen Medien nun, ob mehr hinter der Trennung steckte und natürlich wer Jürgen Hahn beerben wird. Dass der SV Atlas an diesem Sonntag ab 14 Uhr ein Punktspiel beim Heeslinger SC bestreitet, geriet da schon fast in Vergessenheit. „Natürlich ist die Sache mit Jürgen das Hauptthema zurzeit – beim Training, beim Spiel der Zweiten. Aber wir versuchen, uns trotzdem auf das Spiel zu konzentrieren“, erklärt Fuhrken, der gemeinsam mit Teammanager Benno Urbainski und Reserve-Trainer Daniel von Seggern die Mannschaft bis zur Winterpause betreuen wird. Er ist davon überzeugt, dass die Spieler das Thema ausblenden können, sobald sie in Heeslingen aus dem Bus steigen und die Fußballschuhe anziehen.

Er sieht die Mannschaft gut auf das Gastspiel beim 13. der Tabelle vorbereitet, wenngleich sich bei diesem zuletzt auch einiges getan hat. So nahm Trainer Hansi Bargfrede seinen Hut. „Wir haben Heeslingen vorher beobachtet. Jetzt sind schon ein, zwei Unbekannte durch den frischen Wind drin“, sagt Fuhrken. Am vergangenen Spieltag gewann der HSC beim Aufsteiger FC Hagen/Uthlede, für den es die erste Heimniederlage seit 26 Partien war. Fuhrken: „Ich habe ein gutes Verhältnis zu dem FC-Trainer. Der hat mir ein bisschen was erzählt.“

Bei Atlas fehlt Thomas Mutlu, der an seiner gebrochenen Nase operiert wird. Hinter Kapitän Nick Köster steht ein dickes Fragezeichen, nachdem er sich zuletzt mit Oberschenkelproblemen herumgeplagt hat. Somit fehlen dem SVA beide etatmäßigen Rechtsverteidiger. Fuhrken: „Die Position ist die große Unbekannte. Nach dem Abschlusstraining schauen wir weiter.“ Stürmer Marco Prießner kann dagegen wieder auflaufen.