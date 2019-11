Hudes Torwart Christopher Schnake erwischte einen schwachen Tag und musste fünfmal hinter sich greifen bei der 4:5-Niederlage gegen den TSV Abbehausen. (INGO MÖLLERS)

Für den FC Hude wird es langsam, aber sicher ungemütlich in der Fußball-Bezirksliga. Die Elf von Trainer Lars Möhlenbrock verlor beim TSV Abbehausen mit 4:5 (1:4) und rutschte damit auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Da es das letzte Spiel vor der Winterpause war, überwintern die Huder auf einem Abstiegsrang. „Ich dachte zuerst, dass das negativ ist. Aber für den einen oder anderen Spieler ist das vielleicht auch ganz gut. Dann merkt jeder, dass es mit 50 oder 60 Prozent Leidenschaft nicht geht“, meinte der Coach.

Die Partie gegen Abbehausen stand laut Möhlenbrock sinnbildlich für die erste Saisonhälfte. „Wir haben zehn bis 15 Minuten gebraucht, um uns an den Boden zu gewöhnen, aber das ist in Abbehausen immer so. Wir waren dann gut in der Partie und gehen nicht unverdient nach einem Standard in Führung“, berichtete Möhlenbrock. Torben Hellemann erzielte das 1:0 (18.). Abbehausen schlug zehn Minuten später durch Adrian Dettmers zurück, ebenfalls nach einem Standard – 1:1 (28.). „Bis dahin war alles okay. Wir haben die Zweikämpfe gut angenommen und zweite Bälle gewonnen. Nach dem 1:1 passierte beides nicht mehr, weil wir nicht vernünftig weitergemacht haben“, ärgerte sich Möhlenbrock. Hude kassierte innerhalb von sechs Minuten drei Gegentore, dreimal war Dennis Wego zur Stelle und stellte so auf 4:1 (32./35./38.). „Die Tore fallen alle auf die gleiche Art und Weise nach einer Flanke. Da kommt dann auch dazu, dass unser Keeper nicht den besten Tag hatte und dreimal schlecht aussah“, berichtete Möhlenbrock über Christopher Schnake.

Zur Pause brachte der Coach mit Aaron Lepthien und Cüneyt Yildiz zwei neue Leute. „Das sind zwei mental starke Spieler. Und das hat auch funktioniert. Die Jungs waren präsenter und das hat sich dann auch in Toren ausgezahlt“, sagte Möhlenbrock. Ingmar Peters (47.), Lepthien (62.) und Baris Sarikaya (67.) erzielten drei Treffer für Hude, doch der FCH kassierte auch ein Tor von Tom-Cedric Böger (53.). „Das war dann letztlich eines zu viel. Wir hatten am Ende noch mehrere Chancen, haben aber kein Tor mehr hinbekommen“, sagte Möhlenbrock abschließend.