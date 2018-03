Im Sommer stieg der Delmenhorster TB in die Fußball-Kreisliga auf. Ein paar Monate später ist der Verein in Aufruhr. (INGO MÖLLERS)

Herr Sternberg, wie gehen Sie das Amt als neuer Fußball-Abteilungsleiter des Delmenhorster TB an?

Udo Sternberg: Ich habe schon eine gewisse Vorstellung, was gemacht werden muss. Aber zunächst muss ich wieder reinfinden. Ich war zuletzt fünf Jahre in Bremen und muss hier erst mal alle Trainer, Betreuer et cetera kennenlernen, aber natürlich sind mir nicht alle unbekannt. Auch wenn ich seit fast 50 Jahren beim DTB bin, ist es jetzt ein Wurf ins kalte Wasser. Ich will kein Alleinherrscher sein, auch wenn ich letztlich die Entscheidungen treffen muss. Ich will die einzelnen Themen immer mit meinen Stellvertretern Ralf Mackowiak und Hamid Mehrdadi besprechen. Die Dinge beim DTB sollen gemeinsam beschlossen werden. Wir wollen wieder mehr für die Jugendlichen anbieten und auch die Sachen, die wir machen, besser in der Öffentlichkeit präsentieren. Dafür haben wir jetzt mit Jürgen Schulenberg jemanden, der für die Presse zuständig ist.

Ralf Mackowiak hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, das Amt zu übernehmen. Ich habe gesagt, dass ich das nur dann mache, wenn er und auch andere erfahrene DTBler wie Fabian Finke Aufgaben übernehmen. Ich wollte nicht, dass „mein“ DTB den Bach runtergeht, und daher habe ich mich bereit erklärt. Die Leute erwarten jetzt natürlich viel von mir. Aber ich muss mir jetzt ein genaues Bild machen. Ab Sommer weiß ich dann, was möglich ist und was verbessert werden muss. Ich, beziehungsweise wir alle zusammen beim DTB, müssen dann unsere Sache durchziehen.

Ich organisiere gerne, beispielsweise Turniere. Wichtig ist, den Verein auf dem Level zu halten, sodass er nicht irgendwann verschwindet. Es muss Angebote für Jugendspieler geben, um die und den Verein am Leben zu halten. Dazu gehört nicht nur der Fußball, sondern gerade das Drumherum. Als Jugendtrainer beim DTB haben wir mit der Mannschaft und den Eltern viele Sachen unternommen. Fahrten nach Berlin oder ins dänischen Kolding. Wir waren zelten und so weiter. In der Jugend ist in den vergangenen Jahren hier nicht mehr viel gelaufen. Ich halte allerdings nichts von Zwang, das muss alles freiwillig geschehen. Allerdings ist es meiner Meinung nach so, dass alle Menschen im Verein Arbeitsdienste leisten müssen, dazu kann beispielsweise auch gehören, Jugendmannschaften zu Auswärtsspielen zu fahren. Und wer keinen Dienst leisten will, muss halt ersatzweise etwas bezahlen.

Wir haben zwölf Jugendmannschaften. Das ist gut. Es ist auch toll, dass die Herren in die Kreisliga aufgestiegen sind. Da gehören sie auch hin. Dass man da jetzt unten steht, ist auch mit den Verletzten zu erklären. Aber man muss eine Mannschaft aufbauen. Spieler zwischen den einzelnen Mannschaften hin- und herzuschieben, halte ich für falsch. Es kann immer besser werden, aber wenn man sagt: Wir wollen höher, höher, höher, dann geht es nur ums Leistungsprinzip. Aber es soll um Spaß gehen, die Kameradschaft soll stärker werden. Fußball muss Spaß machen. Wir dürfen nicht nur den Fußball sehen, sondern auch das Drumherum. Die Eltern der Jugendspieler mit einbinden. Da würde ich gerne hinkommen. Mehr zusammen unternehmen. Ich hasse es beispielsweise, wenn von einer Mannschaft von 15 Leuten nach einem Spiel nur noch drei Mann zusammensitzen.

Das kommt darauf an, mit wem und mit welchem Ziel. Wenn es darum geht, dass Vereine die Spieler einer Altersgruppe zusammenlegen, weil sie sonst jeweils keine Mannschaft mehr stellen könnten, finde ich das gut. Aber es kann nicht darum gehen, eine Delmenhorster Spielgemeinschaft mit 30 Teams und dann einer fünften E-Jugend aufzustellen.