Wann auf den Plätzen in der Region wieder der Ball rollt, ist völlig unklar. (Björn Hake)

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat bereits am Freitag eine weitere Entscheidung bekannt gegeben. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird der Fußball in Niedersachsen bis auf Weiteres ruhen. Das Präsidium des NFV hat beschlossen, die ursprünglich bis zum 19. April vorgesehene Aussetzung des Spiel- und Trainingsbetriebes „aufgrund der jeweiligen staatlichen beziehungsweise behördlichen Verfügungslage auf unbestimmte Zeit zu verlängern“. Wann der Spielbetrieb fortgesetzt wird, wird der Verband laut einer Mitteilung mindestens zwei Wochen vorher kommunizieren. Dies solle den Vereinen die Planung, soweit überhaupt möglich, erleichtern. Ursprünglich wollte der NFV erst in der kommenden Woche verkünden, wie es weitergehen soll.

Man reagiere mit der Entscheidung auf eine „nie dagewesene Krise“, erklärte NFV-Präsident Günter Distelrath. „Die gegenwärtige Situation lässt uns leider keinen anderen Handlungsspielraum“, fügte er hinzu. Oberste Priorität habe weiterhin die Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus und die Gesundheit der Mitglieder.

Das NFV-Präsidium hat darüber hinaus entschieden, dass weiterhin alle zentralen und dezentralen Maßnahmen der Lehrarbeit – also Aus-, Fort- und Weiterbildungen – sowie die Talentförderung ebenfalls bis auf Weiteres ausgesetzt werden. Aus diesem Grund ruht parallel auch nach wie vor der Betrieb in der NFV-Sportschule in Barsinghausen.