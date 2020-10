Die Verantwortlichen der Fußballvereine der Stadt Delmenhorst haben eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben: „Delmenhorst ist leider derzeit einer der Städte in der Republik mit den meisten Infektionen gemessen an dem Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das Infektionsgeschehen läuft dabei quer durch die Delmenhorster Bevölkerung und verbreitet sich weiter. Die Delmenhorster Fußballerinnen und Fußballer aus den Vereinen DTB, TuS Heidkrug, SV Baris, KSV Hicretspor, DBV, TuS Hasbergen, JFV Delmenhorst, RW Hürriyet, SV Atlas, Borussia und TV Jahn wollen dabei helfen, die Ausbreitung einzudämmen. Dazu wird der Trainingsbetrieb für unsere mehr als 100 Teams bis auf Weiteres eingestellt“, heißt es in der Mitteilung. Die Spiele im Kreis und Bezirk mit Delmenhorster Beteiligung sind bereits abgesagt worden. Als einzige Mannschaft muss das Regionalligateam des TV Jahn Delmenhorst noch Pflichtspiele bestreiten. „Hier werden wir Sonderlösungen tagesaktuell suchen“, heißt es in dem Schreiben der Vereine. Nicht mit an Bord ist lediglich der SV Tur Abdin.

Warum hilft eine Trainingssperre, obwohl im Freien kaum Ansteckungsgefahr besteht? „Fußballleben findet nicht nur auf dem Platz statt. Schon bei der Anfahrt, in Pausen, bei der Abfahrt kommt es zu Kontakten. Zentrales Ziel, um die Ausbreitungsdynamik zu verzögern und Infektionsketten im Sinne der Stadt Delmenhorst zu unterbrechen, ist die Reduktion der Sozialkontakte. Dazu trägt die Maßnahme, den Trainingsbetrieb einzustellen, wesentlich bei. Auch unsere Verantwortung gegenüber den Vereinsmitgliedern und ihren Familien veranlasst uns zu unserer Entscheidung. Steckt sich ein Sporttreibender an und hat am Trainingsbetrieb in den Tagen davor teilgenommen, so besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass alle Trainingsteilnehmer in Quarantäne müssen mit weitreichenden Folgen für Familie und Beruf. Zudem stellt unser Vorgehen auch einen wichtigen Beitrag zur Solidarität dar. Nur durch gemeinsames, präventives Verhalten können wir die Gesundheit aller Delmenhorster, sowohl der jungen wie auch der älteren Generation, schützen“, teilen die Vereine mit.

Und weiter: „Ganz klar bereitet uns das Aussetzen unserer Trainingsaktivitäten keine Freude. Fußball spielen in der Vereinsfamilie ist unser Vereinsauftrag und unsere Leidenschaft. Aber schwierige Zeiten erfordern weitsichtige Entscheidungen. Wir müssen uns in Geduld üben, gerade weil auch die aktuellen Zahlenwerte das Infektionsgeschehen mit Zeitverzögerung angeben und wir mit unserem Verhalten dazu beitragen können, die Coronaansteckungen zu reduzieren. Sobald das Infektionsgeschehen eingedämmt und rückläufig ist, werden wir wieder auf die Plätze zurückkehren. Uns allen viel Erfolg bei der Infektionsbekämpfung. Jeder kann dazu etwas beitragen“, heißt es vonseiten der Vereine.