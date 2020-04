Die Plätze im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst bleiben weiterhin leer. (INGO MÖLLERS)

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) konnte die Fußballvereine im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst nicht von seinem Vorschlag überzeugen, die Saison bis mindestens Ende August zu unterbrechen und danach zu Ende zu spielen. Von 31 Vereinen im Kreis nahm ein Vertreter an der Videokonferenz am Dienstagabend teil. Elf Vereine blieben abwesend. Insgesamt stimmten 21 Verein für einen Abbruch und zehn für eine Unterbrechung. „Die Konferenz lief sehr diszipliniert ab. Das hat gut funktioniert“, berichtet Thomas Luthardt, Vorsitzender des Spielausschuss für die hiesigen Kreisligen und Kreisklassen.

Kreisvorstand Erich Meenken, der sich vergangenen Freitag im Rahmen einer NFV-Konferenz wie alle anderen 32 Kreisvorsitzenden für eine Unterbrechung ausgesprochen hatte, bedauert die Entscheidung zwar, will sie bei der für diesen Freitag, 16 Uhr, angesetzten Videokonferenz der 33 Kreisvorsitzenden zusammen mit dem NFV-Präsidium dennoch vertreten. „Als Kreis sind wir da das Sprachrohr der Vereine“, sagte er. Er weiß selber nicht, wie alle anderen Kreise in Niedersachsen abgestimmt haben. Von einigen ist das Ergebnis jedoch bereits bekannt. So stimmte der Kreis Verden sehr deutlich mit 27:3 für einen Abbruch. Auch Vechta oder Cloppenburg stellen sich gegen den NFV. Es zeichnet sich ab, dass eine klare Mehrheit der Vereine die Saison lieber ab- als unterbrechen will. Luthardt schätzt, dass rund 80 Prozent gegen den NFV-Entwurf gestimmt haben. Der Verband trägt die Ergebnisse nun zusammen und präsentiert sie ab Freitag ab 16 Uhr.

Meenken ist gespannt, wie es nun weitergeht. „Die Argumente des NFV haben die Vereine nicht überzeugt, sie haben andere Argumente höher gewichtet“, sagt er. Auch er geht davon aus, dass es eine klare Mehrheit gegen den NFV-Vorschlag gibt. Weiter erwartet er, dass am Freitag noch keine Entscheidung über die Saisonwertung getroffen wird. „Man kann die Mehrheit der Stimmen der Vereine nicht vom Tisch wischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der NFV gegen die Vereine entscheidet. Der Verband wollte die Saison unterbrechen, weil er Bauchschmerzen hat, dass es bei einem Abbruch zu Regressforderungen und Klagen kommt“, sagt er.

Eine Aussetzung könnte das NFV-Präsidium beschließen, einen Abbruch nicht. „Wir sollten jetzt nichts übers Knie brechen. Für einen Abbruch müssen formelle Kriterien erfüllt werden, das kann der Verband nicht einfach machen, da das die Spielordnung nicht hergibt. Man braucht offiziell und formell die Stimmen der Vereine. Das kann eigentlich nur auf einem außerordentlichen Verbandstag passieren. Der muss organisiert werden. Aktuell kommt er wohl nur in virtueller Form in Frage“, erklärt Meenken. Wie die Saison bei einem Abbruch gewertet würde, ist offen. Optionen sind beispielsweise eine Annullierung oder eine Wertung nach dem Quotientensystem wie im Handball. Dann würde eine Tabelle nach Punkten pro Spiel gebildet, um die verschiedene Menge von absolvierten Spielen auszugleichen. Auch ob es Auf- und/oder Absteiger gibt, ist nicht klar.

Ausschlaggebend für die Stimmung in Richtung Abbruch waren die großen Fragezeichen bei einer Verlängerung. „Die Wechselfristen waren ein wichtiges Thema und auch der Übergang von A-Jugendlichen zu den Herren“, nennt Luthardt Beispiele aus der Dienstagabendrunde. Hinzu komme die Frage, ob die Saison bis Jahresende zu Ende gespielt werden kann oder ob das Wetter ab November nicht einen Strich durch die Rechnung macht. „Die Vereine wollten kein Tohuwabohu“, meint Luthardt. Er rechnet wie Meenken nicht mit einer Entscheidung des NFV vor Mitte Mai. Beide empfehlen, auf die Entscheidung des Norddeutschen Verbandes zu warten, der für die Regionalliga zuständig ist. Dieser will bis Ende des Monats entscheiden, wie er verfährt.