Ganderkesee. Wieder einmal hat die Seniorenabteilung der LGG Ganderkesee (LGGG) deutschlandweit ihre besondere Klasse unter Beweis gestellt: Über 700 Seiten lang ist die Deutsche Seniorenbestenliste, die der Statistiker Jörg Reckemeier, selbst ein ehemaliger Leichtathlet, jährlich erstellt.

In dieser sind alle Top-Ergebnisse nach Disziplinen der Altersklassen 30 bis 85 (weiblich) beziehungsweise 90 (männlich) aufgezählt. Zudem finden sich hier alle Meisterschaftsergebnisse der Veranstaltungen von deutschen und internationalen Wettbewerben. Insgesamt erreichten die Athleten der LGGG 27-mal einen Platz unter den Top Ten. Auf Platz eins schaffte es die 4x400-Meter-Staffel in der Klasse W30 mit Silvia Braunisch, Karen de Groot, Anna Meyer und Diana Garde. In der 4x100-Meter-Staffel landete das Quartett auf Platz neun.

In der AK 30 platzierte sich Anna Meyer im Hoch- und Dreisprung sowie im Kugelstoß und Diskuswurf. De Groot schaffte es über 400 und 800 Meter, im Weit- und Dreisprung sowie im Diskus- und Speerwurf in die Listen. Kristina Köhler ist hier im Kugelstoß und Diskuswurf vertreten. Miriam Skormachowitsch schaffte es im Weitsprung der W40 unter die Besten. Sechsmal behauptete sich Diana Garde in der Altersklasse W45. Im Dreisprung landete sie auf Platz drei, im Weitsprung auf Platz sieben und im Fünfkampf auf Platz acht. Zudem ist sie über die 100 und 200 Meter sowie im Hochsprung aufgeführt.

Silvia Braunisch schaffte es in der AK 55 mehrfach unter die besten zehn ihres Alters. Im Dreisprung sicherte sie sich den zweiten Platz, im Hochsprung den vierten und im Gewichtswurf den neunten. In den Disziplinen 800 Meter, Weitsprung, Kugelstoß, Diskus-, Hammer- und Speerwurf sowie im Wurffünfkampf kam sie unter die besten 30.

Ein sehr starkes Wettkampfjahr erwischte Anke Iben in ihrer neuen Altersklasse W60. Im Speerwurf liegt sie auf dem zweiten Platz. Erstmals lief sie die 80-Meter-Hürdenstrecke und ist dort Drittstärkste, ebenso wie im Dreisprung. Vierte Plätze erzielte sie im Weitsprung und Wurffünfkampf. Auch im Kugelstoß (Rang fünf), Hochsprung (sieben), 100 Meter und Diskuswurf (zehn) erreichte sie die Top Ten. Dazu ist sie im Gewichts- und Hammerwurf gelistet. In der AK W65 liegt Inge de Groot im Gewichtswurf auf dem vierten, im Diskuswurf auf dem fünften und im Kugelstoß auf dem neunten Platz.

In der Männerklasse 45 erreichte Jochen Wolter eine Platzierung im Kugelstoß. Gleich neunmal ist Ulrich Garde für das Jahr 2018 in der Altersklasse 50 aufgeführt. Mit der 7,26-Kilogramm-Kugel steht er auf Platz zwei und mit der Sechs-Kilogramm-Kugel auf dem sechsten Platz. Letztere Platzierung erreichte er ebenso mit dem 800-Gramm-Speer sowie im Wurffünfkampf. Zudem erreichte er mit dem 700-Gramm-Speer Rang acht, mit dem Zwei-Kilogramm-Diskus Position zehn. Außerdem ist er mit dem 1,5-Kilogramm-Diskus, dem Hammer und im Gewichtswurf gelistet. Harry Meyfeld hat sich im Weitsprung der M70 verewigt.