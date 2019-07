Im Feld von 136 erwachsenen Teilnehmern war der Lauftreff mit 29 Startern – darunter neun Walker – vertreten und stellte damit die größte Mannschaft. Der sportliche Aspekt stand bei dieser Veranstaltung im Hintergrund, schließlich ging es um den guten Zweck.

Die Lauftreffler legten insgesamt 274 Runden zurück, was bei einer Rundenlänge von 850 Metern zusammengerechnet 232,9 Kilometern entsprach. Die Vereinigte Volksbank eG hatte sich als Sponsor zur Verfügung gestellt, sodass Birgit Möller und Lauftreff-Leiter Werner Nolte einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an die Geschäftsführung des Laurentius-Hospizes übergeben konnten.