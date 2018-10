Kurios ist, dass die Mannschaft der Jungen aus drei Brüdern bestand. Die Zwillinge Raik und Corvin Klingbeil konnten sich in ihren Runden einen Vorsprung erlaufen und führten das Feld an. Schlussläufer Finn Klingbeil musste sich im Endspurt der Konkurrenz des TSV Großenkneten geschlagen geben. Die Staffel erreichte in einer Zeit von 9:13,29 Minuten das Ziel.

Die drei Mädchen der LGG Ganderkesee liefen in der Reihenfolge Aprilia Hennies, Charlotta Meyer und Lene Albrecht. Die Staffel benötigte 9:55,13 Minuten. Die Meisterschaft sicherte sich die Staffel des VfL Löningen.