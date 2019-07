Für Sandra Auffarth lief es beim Oldenburger Landesturnier auf dem Springplatz nicht wie erhofft. (Janina Rahn)

Etliche Reiter vertraten den RV Ganderkesee beim Oldenburg Landesturnier in Rastede und verzeichneten dabei viele gute Platzierungen – allein sechs Einzelmedaillen sammelten die Sportler. Die Verantwortlichen des RVG stellte das große und starke eigene Starterfeld im Vorfeld dabei allerdings durchaus vor Probleme. So hatten sie die schwierige Aufgabe, gleich drei Teams für die Wertung aufzustellen. Offensichtlich trafen sie aber genau die richtige Wahl: Die Mannschaften belegten in der Vereinswertung die Plätze eins, drei und sieben. „Das ist eine tolle Situation für uns. Wir haben viele tolle Reiter. Jede Mannschaft hätte da gewinnen können“, sagte Torsten Tönjes, stellvertretender Vorsitzender des RVG und Mitglied des Siegerteams.

Besonders eindrucksvoll war die Vorstellung der Ganderkesser Pony-Dressurreiterinnen: Nina-Sue Neumann wurde auf SF Dark Royal Dritte, Enya Palm holte sich auf Frühlingstraum den Vizetitel, Antonia Busch-Kuffner gewann die Landesmeisterschaftswertung. Das Dressurtalent, das im August die deutschen Farben bei den Pony-Europameisterschaften vertreten wird, präsentierte sich das komplette Turnier über in bestechender Form. Auf ihrem Pony Kastanienhof Cockney’s Cracker gewann sie beide Qualifikationen und auch das Finale. „Ich bin glücklich“, sagte Busch-Kuffner freudestrahlend nach dem Sieg. „Cookie“ habe in allen drei Prüfungen für sie gekämpft. Für die 14-Jährige geht es nun langsam mit den Vorbereitungen auf die Europameisterschaft los. Dort startet sie dann mit ihrem Pony Daily Pleasure.

Das Team des Titelverteidigers RC Hude konnte sich über Rang zwei freuen. Großen Anteil am Erfolg der Huder hatten Frederik Geue und Moritz Baum. Der 17-Jährige Geue krönte sich erstmals zum Landesmeister bei den Springjunioren. „Ich freue mich darüber. Im Vorfeld hatte ich schon ein wenig damit gerechnet. Wir haben unser Ziel erfüllt“, sagte Geue zufrieden. Sein Vereinskamerad Moritz Baum belegte in derselben Wertung den dritten Rang.

Starke Prüfungsergebnisse

Am frühen Sonntagmorgen hieß es für Jona Sofie Schnier und ihren Wallach Brando bereits Finale. Und das Duo des RV Ganderkesee legte einen starken Auftritt auf dem Springplatz hin. Mit der Wertungsnote 8,30 gewann es die Kombinierte Stilspring-Prüfung der Klasse E. Über Rang vier durfte sich unterdessen Zoe Hafemann freuen. Sie und ihr Wallach Checker erhielten die Wertungsnote 7,90. Ebenfalls auf dem Springplatz wurde die Stilspringprüfung der Klasse L mit Stechen ausgetragen, die als Finale des Talentförderpreises diente. Finja Frerichs vom RC Hude platzierte sich mit ihrer Stute Wodka auf Rang sechs.

Im Dressurviereck holte sich unterdessen Claudia Schröder vom RV Leichttrab Wildeshausen den Landesmeistertitel bei den Senioren. Nachdem sie schon die erste Wertungsprüfung auf Antary für sich entschieden hatte, gewann sie auch das Finale, wenngleich auch hauchdünn: Für ihre Darbietung bei der L*-Kandare-Dressur erhielt sie 76,546 Prozent. Die zweitplatzierte Ruth Wördemann vom FuRV kam auf 67,500 Prozent.

Die Ganderkeseerin Rebecca Horstmann startete in Rastede erstmals im Dressur-Finale der Großen Tour, einem Kurz-Grand-Prix der Klasse S***. Für sie und ihren Wallach Friend of mine reichte es mit 66,240 Prozent letztlich zu Rang fünf. Ein Ergebnis, das die 19-Jährige durchweg zufrieden stimmte. „Ich bin superglücklich. Wir sind die Aufgabe noch nie geritten und geplant war es auch nicht unbedingt“, erzählte die Ganderkeseer Reiterin grinsend.

Den Abschluss bildete traditionell das Finale der Großen Tour auf dem Springplatz. Während die beiden RVG-Starterinnen Sandra Auffarth und Laura Voigt das Stechen der S***-Prüfung verpassten, zog Sören Pedersen von der TG Wohlde nach einem fehlerfreien Ritt in dieses ein. Er riskierte auf Tailormade Diacara jedoch zu viel und kam letztlich mit fünf Fehlerpunkten ins Ziel – gleichbedeutend mit Rang neun. Der Sieg ging unterdessen an Hans-Thorben Rüder und Singu.