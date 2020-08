Torsten Tönjes vom RV Ganderkesee gewann auf Ludwig’s Lust beim Turnier des RV Hohenböken die Springprüfung Klasse M. (INGO MÖLLERS)

Die Aktiven aus der Gemeinde Ganderkesee haben dem Reitturnier des RV Hohenböken ihren Stempel aufgedrückt. Insbesondere der RV Ganderkesee stellte viele Sieger, aber auch die Ausbeute anderer Vereine aus der Nachbarschaft konnte sich sehen lassen. Und die Rahmenbedingungen der Veranstaltung, die zudem die Kreismeisterschaften beinhaltete, stimmten ebenfalls zum größten Teil.

„Wir sind sehr zufrieden. Die beiden Regenschauer am Samstag und Sonntag hätten nicht notgetan, aber der Boden war Gott sei Dank sehr griffig“, berichtete Birgit Wöbken, die Vorsitzende des gastgebenden RV Hohenböken. „Zwei, drei Reiter hatten Bodenkontakt, aber es ist nichts passiert. Das ist ja immer das Wichtigste“, fügte sie hinzu. Zudem begrüßten die Organisatoren einige Besucher auf dem Turniergelände – letztlich sogar mehr, als sie erwartet hatten. Die Kapazität von 50 Zuschauern wurde ausgeschöpft. Eigentlich hätten noch mehr Leute gerne vorbeigeschaut, doch das ließen die Corona-Beschränkungen nicht zu. „Wir mussten aufpassen, dass es nicht zu viele werden“, bemerkte Wöbken. Einmal habe es sogar einen Einlass-Stopp gegeben.

Die Aktiven hätten sich außerdem darüber gefreut, dass es eine Siegerehrung „in fast herkömmlicher Art und Weise“ gab. Zwar waren die Pferde hier nicht dabei, und Mundschutz sowie Handschuhe waren Pflicht. Doch immerhin erinnerte das Prozedere auf diese Weise ein Stück weit an die Normalität. „Die Reiter waren sehr angetan“, sagte Wöbken.

In der Dressurprüfung der Klasse M* setzte sich Nina Sue Neumann vom RV Ganderkesee durch. Auf Bella Rouge ergatterte sie die Wertnote 8.00. Dahinter reihte sich ihre Vereinskollegin Antonia Busch-Kuffner ein, die mit Reitland’s Obama eine 7.60 einheimste. Die Springprüfung der Klasse M entschied Torsten Tönjes, ebenfalls vom RV Ganderkesee, für sich. Er blieb auf Ludwig’s Lust fehlerfrei und absolvierte den Parcours in 50,17 Sekunden. Zweiter wurde Loort Fleddermann vom RC Hude, der sich auf Sir Henrie ebenso keinen Fehler leistete, mit 51,82 Sekunden jedoch etwas langsamer als Tönjes war.

Fleddermann sicherte sich dafür im M-Springen den Kreismeistertitel. Silber ging an Heike Jahncke, Bronze holte Jenny Tönjes (beide RV Ganderkesee). In der M-Dressur freute sich Antonia Busch-Kuffner über den obersten Platz auf dem Treppchen. Dahinter folgten Alexandra Schneider (RSG Wöschenland) und Jenny Tönjes.

S*-Springen bei Sören Pedersen

Hochklassigen Reitsport gab es einmal mehr auf der Anlage von Sören Pedersen zu sehen. Für das Late-Entry-Turnier der Turniergemeinschaft Wohlde hatten unter anderem Reiter aus Österreich, Belgien, Schweden und Bulgarien genannt. Auch einige Lokalmatadore wie Sören und Nicolas Pedersen sowie Marvin Drenkhahn von der TG Wohlde gingen an den Start. Zum Programm gehörten unter anderem zwei Springprüfungen der Klasse S*. Einmal gewann Patrick Bölle (RV Oldenburger Münsterland), der mit Acoufina den Parcours in 59,29 Sekunden und ohne Fehler bewältigte. In der anderen Prüfung war sein Vereinskamerad, der Österreicher Felix Koller, nicht zu schlagen. Er benötigte auf Chaccbay 63,89 Sekunden und blieb fehlerfrei.

Das Wetter sei zwar nicht ganz so schön gewesen, merkte Sören Pedersen an, aber dennoch blickte er auf ein weiteres gelungenes Turnier zurück. „Alles ist gut gelaufen“, sagte der Organisator. Es seien gute junge Pferde dabei gewesen.

Die Planungen für die nächsten Veranstaltungen auf seinem Hof im kommenden Jahr seien bereits angelaufen. Pedersen hofft, dass dann wieder „ein normales Turnier mit vielen Zuschauern“ über die Bühne gehen kann. Man plane aber natürlich zweigleisig. „Da müssen wir gucken, wie das weitergeht.“