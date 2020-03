Im Jahr 2001 standen sich der ehemalige Weltranglisten-Erste Timo Boll (Bild) und Felix Lingenau vom TV Hude an der Tischtennis-Platte gegenüber – auch wenn es nicht in einem offiziellen Wettkampf war. (Frank Thomas Koch)

Vor dem Aufstieg in die Oberliga stehen aktuell die Tischtennis-Spieler des TV Hude. Dort stünden noch einmal deutlich stärkere Gegner als in dieser Saison in der Verbandsliga an der Platte. Der eine oder andere Huder traf am Tisch allerdings auch schon auf ganz andere Kaliber.

Den klangvollsten Namen weist Felix Lingenau in seiner Vita vor: Er hat einmal einen Satz gegen den wohl besten deutschen Tischtennis-Spieler aller Zeiten, den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Timo Boll, gespielt – wenn auch nicht in einem offiziellen Wettkampf. „Ich habe es aber geschafft, ihn dazu anzustacheln, wirklich ernst zu spielen. Das war noch einmal viel beeindruckender, als wenn er einen nur ein bisschen hätte mitspielen lassen“, berichtet Lingenau.

Im Sommer 2001 hatte der Huder zusammen mit einigen Tischtennis-Freunden das Sommerfest der Mitglieder eines Internet-Forums besucht, das mit der Saisoneröffnung von Bolls damaligem Bundesliga-Verein TTV Gönnern verbunden war. Zuerst hatte der Huder mit einem „Brettchen“, einem einfachen Schläger mit kurzen Noppen ohne Schwamm, einige Bälle mit dem damals 18-jährigen Boll gespielt, danach mit seinem richtigen Schläger. „Ich habe ihn darum gebeten, wirklich ernst zu machen. Ich wollte mal sehen, wie groß der Unterschied wirklich ist“, erklärt Lingenau, der damals in der Bezirksoberliga aktiv war.

Der Unterschied war sehr groß. 11:0 hieß es in Rekordzeit für Boll, der damals auf Rang 48 der Weltrangliste stand. Lingenau bekam nicht einen Aufschlag des Linkshänders retourniert, und auch in jeder anderen Hinsicht war er chancenlos. „Mein Topspin galt hier eigentlich damals schon als recht schnell. Für Timo schien der aber eher in Zeitlupe zu kommen. Das ist einfach noch mal so ein anderes Tempo, das Spieler auf dem Niveau gehen können. Als würde alles im Zeitraffer abgespielt“, schildert Lingenau immer noch beeindruckt.

Auch in seiner Zeit als Sportreferent für den Deutschen Tischtennis-Bund von 2009 bis 2011 hatte der Huder häufiger mit prominenten Spielern zu tun. „Aber nicht als Trainingspartner, dafür war ich zu schlecht“, erinnert sich Lingenau. Nur einmal habe er in der Trainingshalle eines internationalen Turniers ein paar Schläge mit der Nationalspielerin Sabine Winter absolviert. Der aktuelle Präsident des Weltverbandes ITTF, Thomas Weikert, damals noch Präsident des Deutschen Tischtennis-Bunds (DTTB), kam dann dazu, und Lingenau spielte einen Satz gegen den ehemaligen Bundesliga-Akteur. „Bei 10:9 habe ich seinen Aufschlag absichtlich mit dem Schlägergriff zurückgespielt und damit den Satz gewonnen“, berichtet Lingenau. „Das hat dann in der Folgezeit immer wieder zu Frotzeleien zwischen uns beiden geführt“, fügt er amüsiert hinzu.

Gerrit Meyers spezieller Erfolg

Sogar im Ligabetrieb duellierte sich Lingenaus Mannschaftskollege Gerrit Meyer mit so manchem ganz starken Kontrahenten. Mit dem MTV Jever war er zur Saison 2011/12 in die 2. Bundesliga aufgestiegen und musste dort meistens im mittleren Paarkreuz spielen. Jever stieg mit 0:36 Punkten erwartungsgemäß direkt wieder ab, von den insgesamt 18 Einzelsiegen der Saison holte Meyer zwei. Und an einen davon kann er sich noch besonders gut erinnern. „Thomas Mikutis stand damals in der Mitte bei 7:0, das war mit Sicherheit der beste Gegner, den ich jemals geschlagen habe“, sagt der Huder Noppenspieler. Er habe an dem Tag sehr gut gespielt, außerdem habe der Abwehrspieler ihm besonders gut gelegen. 3:2 hieß es am Ende für Meyer gegen den Litauer in Diensten des TTS Borssum, der damals auf Rang 374 der Weltrangliste stand.

Auch anderen großen Namen begegnete Meyer in dieser Saison, zum Beispiel dem sechsfachen Deutschen Meister Georg Zsolt-Böhm. „Im ersten Satz habe ich noch 10:9 geführt. Danach hat er mich auseinandergenommen“, weiß Meyer noch. Damals noch weniger prominent war Benedikt Duda, gegen den Meyer im nächsten Ligaspiel ebenfalls mit 0:3 verlor. Der damals gerade 18 Jahre alt gewordene Duda ist nun gerade vor sieben Wochen Deutscher Meister im Doppel und Vizemeister im Einzel geworden und liegt auf Rang 36 der aktuellen Weltrangliste.

Etwas anders gestaltet sich der Fall bei den wohl prominentesten Gegnern von Marco Stüber: Thomas Keinath und Torben Wosik hatten ihren sportlichen Höhepunkt bereits überschritten, als der Huder gegen sie antrat. Erst vor zwei Jahren traf in der Ü40-Niedersachsenliga der TTSC 09 Delmenhorst auf den späteren Deutschen Senioren-Mannschaftsmeister Oldenburger TB. Stüber und Kai Beecken mussten dabei gegen die beiden ehemaligen Nationalspieler ran. „Aber eigentlich waren das keine besonderen Spiele für mich. Sportlich war das uninteressant, weil die beiden einfach immer noch zu gut waren. Da waren die anderen Spiele in der Liga gegen Gegner auf ähnlichem Niveau viel reizvoller“, meint Stüber. Weder er noch Beecken kamen auch nur in die Nähe eines Satzgewinns gegen die beiden damaligen Drittliga-Spieler.

In der Saison 2018/19 traf Hudes erste Mannschaft in der Verbandsliga auf einen wohl noch prominenteren Namen, ebenfalls im Trikot des Oldenburger TB: den Doppel-Weltmeister von 1989, Steffen Fetzner. Im Rückspiel in Oldenburg siegte dieser sicher gegen Gerrit Meyer und Finn Oestmann, dem immerhin ein Satzgewinn gelang. Dicht vor der Überraschung hatte im Hinspiel in Hude Jonas Schrader gestanden. Nach einem 0:2-Satzrückstand hatte er im fünften Satz bereits mit 6:2 geführt. „Ich hatte mir vorgenommen, das Spiel nicht anders anzugehen als gegen andere Gegner. Aber am Ende bin ich dann doch wieder zu nervös gewesen“, erklärte Schrader damals, nachdem er schließlich doch mit 10:12 verloren hatte. Vielleicht lag es auch an seiner Vorbereitung: „Nachdem ich wusste, dass ich wohl gegen ihn spielen werde, habe ich mir im Internet erstmals das WM-Endspiel von 1989 angeschaut“, gab der Huder zu.

Steffen Fetzner zu spät dran

Von einer ganz besonderen Geschichte, in der Doppel-Weltmeister Fetzner eine Rolle spielt, kann Dietmar Scherf aus Hudes zweiter Mannschaft berichten. Der heute 52-jährige Scherf gehörte Anfang der 80er-Jahre zu den besten Nachwuchsspielern Deutschlands. „1982 kam ein Brief bei uns zu Hause an, geschrieben von Steffen Fetzner. Er fragte an, ob ich bei den Deutschen Meisterschaften der Schüler zusammen mit ihm Doppel spielen wollte“, erinnert sich Scherf. Er habe allerdings damals schon Dirk Krützfeld aus Schleswig-Holstein die Zusage gegeben. „Dann einfach zu wechseln, das macht man nicht“, betont Scherf.

Was dann später aus Fetzner und Roßkopf im Doppel geworden sei, wisse man ja, erklärt er lachend. „Aber immerhin bin ich damals zusammen mit Krützfeld auch Deutscher Vizemeister der Schüler geworden“. Mit Fetzner, Roßkopf und anderen Tischtennis-Größen habe er damals auch häufig im Nachwuchskader des DTTB trainiert und noch auf Augenhöhe mithalten können. „Aber irgendwann haben sich die Karrierewege dann doch getrennt“, erklärt Scherf.

Nur ganz knapp verpasste er als Vierter der Deutschen Endrangliste der Schüler die Qualifikation zur Europameisterschaft, bei der mit Sicherheit noch einige klangvolle Namen in seiner Vita dazugekommen wären. Doch auch so kann der Ex-Zweitligaspieler immerhin auf einen Sieg über den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov verweisen. In der Saison 2000/01 besiegte Scherf im Trikot von Werder Bremen in der Oberliga den damals erst Zwölfjährigen, der aktuell auf Rang elf der Weltrangliste steht. „Der konnte ja damals kaum über den Tisch gucken. Danach ging es aber rasant aufwärts für ihn“, bemerkt Scherf augenzwinkernd.

Auch Scherfs Mannschaftskollege Uwe Schmitt, der im vergangenen Sommer vom Hessenligisten TTV Lorsch zum TV Hude II wechselte, hat gegen einen der besten deutschen Spieler gewonnen, als dieser zwölf Jahre alt war: gegen den Doppel-Europameister von 2016 und aktuellen Weltranglisten-14. Patrick Franziska, der damals in der Verbandsliga aktiv war. „Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, der war schon da eigentlich viel besser als ich“, wundert sich Schmitt selbst und scherzt: „Vielleicht sollte ich jetzt mal regelmäßig trainieren, damit ich das in zwei bis drei Jahren wieder schaffe.“

Tatsächlich gibt es einige Parallelen zwischen Schmitt und seinem vier Jahre älteren Teamkameraden Scherf. Dass sich ihre Wege früher mal gekreuzt hätten, daran können beide sich nicht erinnern. 1985 erhielten Schmitt und Scherf jeweils eine Einladung in das damals neu gegründete Tischtennis-Internat in Duisburg, die sie aber beide ablehnten. Wie Scherf zuvor wurde auch Schmitt Mitglied des C-Bundeskaders, hier teilte er sich bei Lehrgängen oft das Zimmer mit Torben Wosik. Bundestrainerin der Schüler war damals Eva Jeler. Und hier schließt sich noch mal der Kreis zum TV Hude. „Mein Mannschaftskollege aus der Hinrunde, Sören Dreier, wird auch heute, 35 Jahre später, noch in der Schüler-Nationalmannschaft von Eva Jeler trainiert. Wahnsinn“, staunt Schmitt, der sich dann mit 15 Jahren gegen Tischtennis als Leistungssport entschied und erst später wieder anfing.

Weitere Informationen

Die Gegner

Timo Boll (Jahrgang 1981): 13-facher deutscher Einzelmeister, siebenfacher Europameister, insgesamt elf Monate Nummer eins der Weltrangliste. Aktueller Weltranglistenplatz: zehn

Sabine Winter (1992): Vierfache deutsche und zweifache Europameisterin im Doppel. Beste Weltranglisten-Position: 36, aktuelle Position: 88

Thomas Weikert (1961): Ehemaliger Bundesliga-Spieler. Von 2005 bis 2015 Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes, seit 2014 Präsident des Weltverbandes ITTF

Tomas Mikutis (1993): Litauischer Nationalspieler. Beste Weltranglistenposition: 199, aktuelle Position: 256

Georg Zsolt-Böhm (1962): Zweifacher rumänischer und sechsfacher deutscher Einzelmeister. Beste Weltranglisten-Position: 56

Benedikt Duda (1994): Dreifacher deutscher Meister im Doppel, aktueller deutscher Vizemeister im Einzel. Beste Weltranglisten-Position: 35, aktuelle Position: 36

Thomas Keinath (1977): Bronzemedaillen-Gewinner bei der EM 2000 im Doppel, Gehörlosen-Weltmeister (Einzel, Doppel und Mixed) 2016, ehemaliger deutscher und slowakischer Nationalspieler. Beste Weltranglisten-Position: 51, aktuelle Position: 403

Torben Wosik (1973): 13-facher deutscher Meister (zweimal Einzel, fünfmal Doppel, sechsmal Mixed), Vize-Europameister im Einzel 2003. Beste Weltranglisten-Position: 25

Steffen Fetzner (1968): Doppel-Weltmeister 1989, Olympische Silbermedaille im Doppel 1992, sechsfacher deutscher Meister im Doppel. Beste Weltranglisten-Position: 49

Jörg Roßkopf (1969): Doppel-Weltmeister 1989, Olympische Silbermedaille im Doppel 1992 und Bronze im Einzel 1996, Doppel-Europameister 1998, Einzel-Europameister 1992, achtfacher deutscher Meister im Einzel und siebenfacher im Doppel. Bundestrainer der Herren seit 2010. Beste Weltranglisten-Position: elf

Dimitrij Ovtcharov (1988): Zweifacher deutscher Meister im Doppel und 2014 im Einzel, zweifacher Europameister im Einzel, Olympische Bronzemedaille im Einzel 2012, zwei Monate lang Weltranglisten-Erster. Aktuelle Position: elf

Patrick Franziska (1992): 2016 Europameister im Doppel, 2018 EM-Bronze im Einzel, Doppel und Mixed. Beste Weltranglisten-Position: 13, aktuelle Position: 14

Eva Jeler (1953): Ehemalige jugoslawische Nationalspielerin, seit 1983 Trainerin des DTTB, unter anderem als Cheftrainerin (1989 bis 1996), Bundestrainerin Jugend und Schüler ALE