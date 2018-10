Trainer Andreas Müller musste mit seiner HSG Grüppenbühren/Bookholzberg eine völlig unnötige Pleite gegen den VfL Rastede hinnehmen. (Ingo Möllers)

Bookholzberg. In allerletzter Sekunde sind die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg vom VfL Rastede noch ins Tal der Tränen gestürzt worden. Es war schon sehr bitter, was die Sieben von Trainer Andreas Müller im Landesliga-Punktspiel gegen das Team aus dem Ammerland bei der 23:24 (14:14)-Heimniederlage hinnehmen musste.

Dementsprechend groß war auch die Enttäuschung: In sich zusammengesunken saßen Spieler, Trainer und Betreuer nach dem Schlusspfiff in ihrer Hälfte – auf der anderen Seite tanzten unterdessen die Rasteder. 15 Sekunden vor dem Ende stand es 23:23. Die Gastgeber waren in Ballbesitz und Trainer Andreas Müller nahm eine Auszeit – alles zum richtigen Zeitpunkt. Ein Zähler war eigentlich sicher. Doch nach dem Wiederanpfiff leisteten sich die Hausherren vier Sekunden vor Ultimo einen folgenschweren Abspielfehler. Gästespieler Carsten Becker nahm das Leder, sprintete nach vorn und netzte mit dem Abpfiff zum 24:23 ein.

Betrachtet man das gesamte Spiel, so war die Niederlage völlig unnötig. Beide Teams begannen engagiert und waren sofort im Spiel. Dabei setzte sich die Heimsieben zunächst erfolgreicher durch. Die Abwehr vor dem gut agierenden Torhüter Jan Bernd Döhle stand stabil und vorne führten die zielstrebigen Abschlüsse zu Toren. Nach dem 3:3 durch Marvin Auffarth brachte Norman Lachs sein Team mit 4:3 in Front. Über 8:5 hieß es nach 16 Minuten durch Jan-Niklas Ordemann 10:5. Es lief – wie man so schön sagt. Doch nach einer Auszeit der Rasteder wurde es für die Müller-Sieben unruhiger. Die Sicherheit in der HSG-Abwehr ging verloren. Es lief einfach nicht mehr viel zusammen. Mit drei Toren aus dem Rückraum waren die Gäste wieder im Spiel. In der 27. Minute glichen sie zum 12:12 aus, zur Pause hieß es 14:14.

Nach dem Wechsel eroberte Rastede die Führung. Doch die Hausherren blieben im Spiel. Das zwischenzeitliche 19:21 machte der stark aufspielende Julian Stolz mit zwei Toren zum 21:21 in der 45. Minute wett. Nach dem 21:22 durch den siebenfachen Torschützen Alexander Gerdes leistete sich die HSG zwei unnötige Zeitstrafen, die sie allerdings schadlos überstand. Die Treffer von Julian Stolz sowie Marvin Auffarth brachten die Müller-Schützlinge sogar wieder mit 23:22 in Führung. Der Knackpunkt kam, als der HSG in Überzahl in drei Angriffen kein Tor gelang. Rastede erzielte den Ausgleich und drehte das Spiel in allerletzter Sekunde. „Wir haben sehr viel Aufwand betrieben und stehen wieder mit leeren Händen da“, bilanzierte ein sichtlich geknickter Andreas Müller.