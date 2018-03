Jörg Rademacher fordert seine Mannschaft immer wieder und verlangt viel von ihr. Manchmal hat er zwar noch punktuell etwas an der Leistung auszusetzen, doch die Ergebnisse der HSG Delmenhorst stimmen eigentlich immer. (Ingo Möllers)

Drochtersen. Was passiert, wenn der unangefochtene Tabellenführer und im Prinzip designierte Meister auf einen so gut wie sicheren Absteiger trifft? Nun, entweder der Spitzenreiter blamiert sich, oder es wird eben deutlich, also so richtig deutlich: Die HSG Delmenhorst setzte sich klar mit 41:26 (22:15) bei der HSG Bützfleth/Drochtersen durch. Nach nunmehr 18 Spieltagen beträgt der Vorsprung der Delmenhorster auf den Zweitplatzierten, die TSG Hatten-Sandkrug, stolze acht Zähler. „Wir wollen alle restlichen Spiele gewinnen und die Meisterschaft so früh wie möglich perfekt machen“, sagte Coach Jörg Rademacher.

Früh entschieden

Der Gastgeber schaffte es, in den ersten 15 Minuten der Begegnung noch mit der Sieben von Rademacher mitzuhalten. Zweimal lag er sogar in Führung, doch allzu lange konnte er diese nicht genießen. Denn spätestens, als Dominik Ludwig zum 14:11 für die Delmenhorster traf und sie damit erstmals mit drei Toren in Front brachte, kontrollierten die Gäste das Geschehen nach Belieben. Rademacher: „Wir haben zwölf, 13 Minuten gebraucht, uns dann aber konsequent abgesetzt.“

Angesichts des 22:15-Halbzeitstandes versprach die zweite Halbzeit wenig Spannung. Und so kam es letztendlich auch. Denn die Rademacher-Sieben untermauerte ihre Ansprüche und ließ dem Gastgeber nicht den Hauch einer Chance. Wenngleich sich immer wieder einige Konzentrationsschwächen und Fahrlässigkeiten in das Spiel einschlichen. „26 Gegentore sind meiner Meinung nach zu viel. 18 wären in Ordnung gewesen. Vorne haben wir in Durchgang zwei manchmal unkonzentriert abgeschlossen, was der Gegner zu Tempogegenstößen nutzte“, bemängelte Rademacher. Er weiß, dass das Meckern auf hohem Niveau ist. Doch wenn es noch Verbesserungsbedarf gebe, dann eben in diesem Punkt. An der Offensivleistung mit 41 Toren hatte er derweil nichts auszusetzen. Rademacher: „Wir haben immer Druck gemacht und sind nachgegangen. Außerdem haben alle Spieler ihre Anteile bekommen. Das ist wichtig, weil alle im Rhythmus bleiben sollen.“

Am nächsten Sonnabend empfangen die Delmenhorster die TS Hoykenkamp. Erneut ein ungleiches Duell, schließlich hat die TSH die Rote Laterne inne. Dass die Rademacher-Sieben deshalb mit angezogener Handbremse spielt, sollte aber spätestens nach dem jüngsten Sieg ausgeschlossen werden können. „Wir spielen immer volle Pulle und sind engagiert. Mit halber Kraft zu spielen, entspricht auch einfach nicht unserer Mentalität. Wir haben eine gute Einstellung“, erklärte der HSG-Coach. Das Team müsse auch immer alles geben, wenn es sich verbessern will.