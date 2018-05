Bereits zur Halbzeit lag der VfL durch zwei Treffer von Kira-Lysan Meyer in Front (30., 44.). Lena Scholz machte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff den Deckel drauf – 3:0. Den Treffer zum 4:1 verbuchte erneut Kira-Lysan Meyer (75.). Neben dem Frauenfinale fand in Delmenhorst auch das Endspiel der Männer Ü40 statt. Hier hatte der FC Hude im Neunmeterschießen gegen den TuS Heidkrug das bessere Ende auf seiner Seite, er gewann mit 5:4.

In der regulären Spielzeit konnte kein Sieger ermittelt werden: Nachdem es zur Pause 0:0 gestanden hatte, brachte Gerd Stuhlmacher die Huder in Minute 58 in Front. Jedoch währte die Führung nicht lang, nur fünf Minuten später erzielte Ralf Faulhaber den 1:1-Ausgleichstreffer.