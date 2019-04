Delmenhorst. Beim SV Baris Delmenhorst kriselt es aktuell offensichtlich ein wenig: Mit 0:2 (0:1) verloren die Mannen von Trainer Önder Caki zu Hause gegen den BW Bümmerstede und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge. Zudem blieben die Delmenhorster, die eine der gefürchtesten Offensivreihen der Fußball-Bezirksliga stellen, zum zweiten Mal hintereinander ohne Tor. „Das war heute einfach kollektiv schlecht. Wir hätten keinen Punkt verdient und einen Sieg auch nicht. Das war das ungefährlichste Spiel und eine der schlechtesten Partien, die wir abgeliefert haben, seitdem ich Trainer bin“, kritisierte Önder Caki seine Mannschaft. In der Tabelle rutschen die Delmenhorster aufgrund der Niederlage auf den zehnten Rang ab. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist jedoch immer noch beachtlich, sodass sich Baris erst mal keine Sorgen machen muss.

Alles, was Caki seinen Spielern im Vorfeld noch mit auf den Weg gegeben hatte, hatten diese mit Anpfiff vergessen. Die Ordnung stimmte laut des Trainers nicht genauso wie die Disziplin. „Nichts hat geklappt. In der Abwehr waren wir nicht gut. Das Zusammenspiel von Abwehr und Mittelfeld sowie Mittelfeld und Sturm hat auch nicht funktioniert. Wir waren planlos“, meinte Caki. Bezeichnend für den ungeordneten Auftritt war der Führungstreffer der Bümmersteder: Nach einem Ballverlust ging Baris ins Gegenpressing, jedoch rückten die Mittelfeld- und Abwehrspieler nicht auf und ließen die Passwege offen. So konnten die Gäste in Person von Marc Steinkraus relativ leicht nach vorne rücken. Den ersten Abschlussversuch parierte Baris-Schlussmann Orhan-Can Karakaya noch, beim zweiten war er machtlos (25.).

Auch in Durchgang zwei agierte Baris ungeordnet und kassierte nach einer Ecke das 0:2. Die Zuordnung im Strafraum stimmte nicht, sodass Steve Köster aus zehn Metern unbedrängt abschloss (64.). „Unsere Qualität nach vorne ist ab und an mal aufgeblitzt, aber das war zu wenig. Vielleicht war das im taktischen Bereich auch zu viel Input für die Jungs. Eventuell müssen wir auf andere Sachen eingehen, damit sie den Kopf freibekommen“, meinte Caki abschließend.