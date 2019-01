VG-Trainerin Susanne Schalk war mit dem Auftritt ihres Teams unzufrieden. An den direkten Klassenerhalt glaubt sie nach dieser Leistung jedenfalls nicht mehr. (Ingo Möllers)

Bersenbrück. Nach ihrem guten Jahresabschluss und dem Tiebreaksieg beim damaligen Oberliga-Tabellenführer VfL Wildeshausen sind die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum zum Jahresauftakt wieder auf dem harten Boden der Realität gelandet: Beim TuS Bersenbrück unterlag das Team von Trainerin Susanne Schalk mit 0:3 (21:25, 9:25, 14:25) und ließ dabei alles vermissen, was an der Hunte noch den Ausschlag für die Delmenhorsterinnen gegeben hatte.

Ohne drei ihrer Leistungsträger musste Schalk beim ehemalige Regionalligisten TuS Bersenbrück auskommen. Vor allem das Fehlen von Matthias Sanders und Christian Carus sollte sich beim Spiel am Netz negativ bemerkbar machen. Da lief nur wenig bis gar nichts zusammen, auch wenn es zu Beginn des ersten Satzes zunächst noch nach einer engeren Partie aussah. Ein knapper Vorsprung hatte immerhin eine komplette Rotation Bestand, ehe die Hausherren das Heft in die Hand nahmen und den Durchgang drehten. Die Annahme der VG Delmenhorst-Stenum offenbarte nun immer wieder ihre Schwächen und gab damit auch das eigene Aufbauspiel aus der Hand. Immer wieder konnten die Netzspieler nur noch reagieren, anstatt selber das Heft des Handelns zu ergreifen.

Der mehr als schwache Angriff konnte nur als laues Lüftchen bezeichnet werden, womit die Blockspieler der Gastgeber relativ wenige Probleme hatten. Was die Übungsleiterin der VG aber umso mehr auf die Palme brachte, waren die teilweise unkontrollierten und schwachen Aufschläge ihres Teams. „Wir hatten das in den letzten Trainingseinheiten verstärkt geübt, zumal die Angaben immer unsere große Stärke waren“, war Schalk sichtlich angefressen. Das eingespielte TuS-Team hatte am Ende nur wenig Mühe, den Auftaktsatz für sich zu entscheiden.

Danach war das Spiel entschieden, denn die Gäste erholten sich nicht mehr und schafften im zweiten Abschnitt nach passablem Beginn nicht mal mehr eine komplette Rotation auf dem Feld. Alleine 19 Aufschläge am Stück des Bersenbrückers Alexander Meier konnten nicht unter Kontrolle gebracht werden. So wurde aus einer 9:6-Führung eine schmachvolle 9:25-Satzniederlage, die im darauf folgenden dritten Abschnitt beim 14:25 zumindest etwas geschmälert wurde.

„Mir fehlen einfach die Worte nach dieser desolaten Leistung meiner Mannschaft“, sagte Susanne Schalk, die vor allem mit der eigenen Annahme hart ins Gericht ging. „Das war ein mehr als gebrauchter Tag und mit dieser Leistung wird es extrem schwierig, den Klassenerhalt noch zu schaffen“, steht für die Übungsleiterin nun das Erreichen des Relegationsplatzes sieben an erste Stelle. Das noch ausstehende Restprogramm mit vier Heimspielen gegen sehr starke Gegner lässt allerdings wenig Hoffnung zu.

VG Delmenhorst-Stenum: Schröder, Süßmuth, Bode, Wahle, Rüdiger, Müller, Förstermann, Marks, Doig, Hoffmann.