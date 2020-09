Dimitrios Ferfelis und der SV Atlas wollen aus Bremen die ersten Punkte der Saison entführen. (INGO MÖLLERS)

Für den SV Atlas Delmenhorst geht das Abenteuer Fußball-Regionalliga an diesem Sonnabend weiter – mit einem Duell gegen die nächste Profi-Reserve. Und zwar gegen eine, die nur ein paar Kilometer entfernt ihrer Tätigkeit nachgeht. Die Blau-Gelben treten bei der Zweitvertretung des SV Werder Bremen an und wollen ab 14 Uhr auf Platz elf am Weserstadion ihre ersten Punkte der Saison holen.

In erster Linie sind sie beim SVA froh, dass die Partie überhaupt angepfiffen werden kann. Nach dem Corona-Fall bei der Reserve hat es keinen weiteren positiven Test gegeben. „Ich glaube, dass der Verein mit der Stadt und der Gesundheitsbehörde schnell und konstruktiv zusammengearbeitet hat, sodass wir alle Eventualitäten ausschließen können“, sagt Atlas-Trainer Key Riebau. Entsprechend herrscht im Atlas-Lager wieder viel Vorfreude auf die zweite Partie der neuen Spielzeit. Zumal dieses Duell ja angesichts der räumlichen Nähe beider Mannschaften als ein richtiges Derby bezeichnet werden kann. Und mit Sicherheit auch als eine ziemlich schwierige Aufgabe. „Es ist ja bei allen zweiten Mannschaften so, dass viele Spieler sehr jung und extrem gut ausgebildet sind“, meint Riebau und vermutet, dass Werders Zweite noch mal etwas stärker ist als die Reserve von Hannover 96, bei der die Delmenhorster am ersten Spieltag knapp und unglücklich mit 1:2 den Kürzeren zogen. „Ich glaube schon, dass die individuelle Qualität von Werder noch mal ein Stück besser zu bewerten ist“, ordnet der SVA-Coach ein.

Für die Delmestädter gilt es, die positiven Dinge aus der bitteren Niederlage gegen Hannover mit in die Partie gegen die Grün-Weißen zu nehmen. „Wir haben das gut verarbeitet und abgearbeitet. Für die Jungs ist es wichtig zu wissen, dass es nur mit solch einer Einstellung und Intensität in der Regionalliga läuft und dass sie den Fokus voll auf dem Spiel haben müssen“, erklärt Riebau. Personell gibt es aus Atlas-Sicht erfreuliche Nachrichten. Bei Musa Karli und Florian Stütz, die gegen 96 noch nicht zur Verfügung standen, sieht es laut Riebau gut aus. Alle Fans der Blau-Gelben können die Begegnung übrigens exklusiv auf der Facebook-Seite des SVA verfolgen.

Die Partie war ursprünglich erst für den 18. September angesetzt, wurde auf Wunsch der Bremer aber vorverlegt. Das kommt auch Atlas durchaus gelegen, „weil wir in der kommenden Woche gucken können, dass wir uns gut auf Havelse vorbereiten“, sagt Riebau. Der SVA hat nun am nächsten Wochenende spielfrei und bestreitet dann am Mittwoch, 23. September, das erste Heimspiel gegen den TSV.