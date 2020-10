Rene Tramitzke markierte kurz vor Schluss zumindest noch den Ehrentreffer für den VfL Wildeshausen. Mehr als Ergebniskosmetik war das Tor jedoch nicht. (Ingo Möllers)

Im heimischen Krandel läuft es für den VfL Wildeshausen in dieser Saison bislang noch nicht sonderlich berauschend. Zum Auftakt verlor der Fußball-Landesligist mit 0:2 gegen den SV Sparta Werlte, danach folgten mit dem 1:1 gegen den WSC Frisia Wilhelmshaven und dem 2:2 gegen den VfL Germania Leer zwei Remis. Im Duell mit TuRa 07 Westrhauderfehn sollte nun im vierten Anlauf der erste Heimsieg her – doch dieses Vorhaben ging gründlich schief. Die Gastgeber zeigten über weite Strecken eine enttäuschende Leistung und gingen gleich mit 1:5 (0:2) unter.

Dass Marcel Bragula angesichts dieses Debakels mit der Vorstellung seiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden war, versteht sich von selbst. „Bis auf die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit war das ein gebrauchter Nachmittag“, fasste der Wildeshauser Trainer den Auftritt seines Teams zusammen. „Die Gewinner waren die Zuschauer, die nicht reingekommen sind, weil die Anzahl begrenzt war.“ Zwar nahm Bragula seine Schützlinge auch etwas in Schutz, da sie nach dem spektakulären 4:3-Erfolg bei GW Firrel unter der Woche wohl noch schwere Beine hatten. „Trotzdem müssen wir uns als Trainer Gedanken machen nach so einem Spiel“, kündigte der VfL-Coach an. Elf Gegentore in den jüngsten drei Partien seien „nicht hinnehmbar“. 1:5 habe er mit seinem Team noch nie zu Hause verloren.

In der ersten Hälfte vermisste Bragula bei seinen Akteuren Mentalität und Kampfgeist. „Wir waren zu weit weg von den Gegenspielern“, monierte er. Überhaupt zeigten die Krandelkicker im ersten Abschnitt nichts, was positiv zu erwähnen wäre. Die Begegnung begann schon denkbar schlecht aus ihrer Sicht. Nach einer Gäste-Ecke bekamen sie den Ball nicht richtig geklärt, TuRa blieb dran und Sönke Weßling jagte die Kugel aus 16 Metern ins Netz (5.). Anschließend entwickelte sich ein wenig attraktives Duell, das sich weitestgehend im Mittelfeld abspielte. Strafraumszenen gab es eine ganz Zeit lang quasi gar nicht. Die nächste ernst zu nehmende Chance hatte Westrhauderfehn. Ole Eucken setzte einen Freistoß aus rund 20 Metern knapp links vorbei (28.). Ein Standard war es auch, der zum 2:0 für die Gäste führte. Nach einer Ecke von Weßling war Henning Meyer per Kopf zur Stelle (34.). Eine Minute später klärte VfL-Keeper Sören Willers per Fußabwehr einen Abschluss von Marcel Hinz.

Gute Viertelstunde nach der Pause

Von den Wildeshausern kam bis dato viel zu wenig, ihnen fielen offensiv keine Lösungen ein. Nach der Pause konnte es daher eigentlich nur besser werden – und das wurde es auch. Rene Tramitzke gab einen ersten Warnschuss aus der Drehung ab, den TuRa-Schlussmann Enno Bunger jedoch sicher hielt (48.). Drei Minuten später zog Kevin Radke einen Freistoß aus 18 Metern gefährlich aufs Tor, Bunger lenkte den Ball über die Latte. Dann spielte der VfL einen Vorteil aus, an dessen Ende Timo Goldner links vorbeischoss (53.). Nur zwei Minuten später wäre auf der Gegenseite beinahe das 0:3 gefallen, doch der völlig freie Benjamin Lünemann verfehlte den Kasten. Wiederum im Gegenzug köpfte Tramitzke drüber.

Die Platzherren waren nun viel besser im Spiel und wesentlich präsenter. Allerdings verpassten sie den Anschlusstreffer, und das wurde wenig später vom Kontrahenten eiskalt bestraft. Zunächst vergab Lünemann nach einem sauber ausgeführten Konter erneut ungedeckt eine hundertprozentige Möglichkeit (66.), ehe der Ball vier Minuten später im Netz lag. Nach einem Querpass von Eucken in den Strafraum grätschte Erhan Colak die Kugel zum 3:0 für TuRa über die Linie.

Christoph Stolle kam bereits vor der Pause für den verletzten Maximilian Seidel ins Spiel. (INGO MOELLERS)

Dieser Treffer zog den Wildeshausern den Stecker. In den folgenden Minuten ging bei ihnen gar nichts mehr, während die Gäste nun richtig aufdrehten. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld trieb Ole Eucken den Ball nach vorne und bediente Malte Eucken, der cool zum 4:0 für Westrhauderfehn abschloss (78.). Fünf Minuten darauf steckte Malte Eucken rechts auf Meyer durch, dessen Hereingabe vollendete Colak. Der VfL drohte völlig auseinanderzufallen, rappelte sich in den Schlussminuten aber doch noch mal auf. Einen Distanzschuss von Christoph Stolle lenkte Bunger gerade so über den Querbalken (85.). Zwei Minuten später gelang der Bragula-Elf schließlich der Ehrentreffer. Nach Vorlage von Lennart Feldhus schloss Tramitzke zum 1:5 ab.

Alles in allem war es für Wildeshausen ein Tag zum Vergessen. Da passte auch ins Bild, dass Bragula bereits in der ersten Hälfte zweimal verletzungsbedingt wechseln musste. Für Maximilian Seidel und Christopher Kant ging es nach 41 Minuten nicht mehr weiter.