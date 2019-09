Schock für die Atlas-Reserve: Fabio Meyer (weiß) verletzte sich in dieser Szene so schwer, dass der Krankenwagen kommen musste. (Janina Rahn)

Der Mittwoch war ein absolut gebrauchter Tag für die Reserve des SV Atlas Delmenhorst. Alles ging schief, und viel mehr als die herbe 1:6 (0:2)-Schlappe gegen den Ahlhorner SV schmerzt die schwere Verletzung von Fabio Meyer. Dazu kamen noch ein verschossener Elfmeter, vier Gegentore nach Kontern und mieses Regenwetter. Trainer Daniel von Seggern war „bedient“, wollte sich ansonsten lieber nicht äußern.

Die Zweitrundenpartie im Kreispokal begann auf der Anlage des Delmenhorster BV an der Schanzenstraße schon mit zehnminütiger Verspätung – und wurde nach nur drei Minuten erneut unterbrochen. Fabio Meyer war nach einem unglücklichen Zusammenprall zu Boden gesunken und blieb fast regungslos liegen. Schnell war klar, dass es sich um eine schwerwiegende Verletzung der Rippen handeln musste, denn Meyer war zunächst nicht transportfähig. Nach gut 20 Minuten traf der Rettungswagen ein, weitere 20 Zeigerumdrehungen später folgte die Abfahrt ins Krankenhaus.

Dieser Schock saß tief bei den Gastgebern. Von Seggern hatte bereits vor dem Anpfiff geunkt, dass das Pokalspiel eher ungelegen komme. Er musste auf Torjäger Milot Ukaj verzichten. Immerhin spielte Malte Müller, Co-Trainer der 1. Herren, mit. Doch die Gäste waren viel griffiger und nutzten jeden Atlas-Ballverlust, um gnadenlos zu kontern. Schon der erste Versuch von Shqipron Stublla hätte in der fünften Minute die Führung bedeuten können. Atlas-Keeper Philipp Pollmann eilte aus dem Tor und klärte, wobei die Ahlhorner energisch Handspiel reklamierten. Zwei Minuten darauf gab es nach Foul von Philip Stephan an Valdrin Stublla Strafstoß für Ahlhorn. Stefan Rupprecht ließ sich die Chance nicht entgehen und verlud Pollmann zum 1:0 (8.).

Kurzes Aufbäumen

Erst der Rückstand weckte die Oberliga-Reserve und führte zu ihrer besten Phase des Spiels. Dennis Metzing (10.), Dominik Entelmann (18.) und Milan Heyl (20.) hatten gute Möglichkeiten zum Ausgleich, die beste vergab Entelmann vom Elfmeterpunkt. Nach Hereingabe von Heyl war der Schütze selbst von Valdrin Stublla gelegt worden, schoss die Kugel aber einen halben Meter über den Kasten von Frank Gerdes (25.). Damit erlahmte der Druck wieder und Atlas II ließ sich kurz vor der Pause auskontern. Ahlhorn griff schnell und direkt in Überzahl an, Rupprecht legte für Tommy Duong auf und Ahlhorns Sturmspitze traf aus halbrechter Position zum 2:0 (41.).

Der Lerneffekt bei den Gastgebern blieb jedoch aus. Kurz nach Wiederanpfiff schnappte eine in dieser Form nicht gewollte Abseitsfalle nicht zu, Duong durfte ab der Mittellinie wieder frei auf Pollmann zulaufen und vollstreckte cool – 3:0 (48.). Jetzt ging es dahin für den Kreisliga-Spitzenreiter, der in der Liga mit 5:0 in Ahlhorn triumphiert hatte. Nachdem ein Eckball von Bassal Ibrahim zu kurz abgewehrt worden war, kam die Kugel erneut zu Ibrahim, der mit gefühlvollem Schlenzer aus Linksaußenposition zum 4:0 ins lange Eck traf (56.). Und Rupprecht durfte auch noch mal sein Können unter Beweis stellen, startete völlig allein noch in der eigenen Hälfte und netzte zum 5:0 ein (58.).

Damit war die Liga-Klatsche aus Ahlhorner Sicht egalisiert. „Wir wollten heute schon eine Revanche und klar gewinnen“, sagte ASV-Trainer Servet Zeyrek. Zwar verkürzte Malte Müller per Kopf nach Metzing-Flanke auf 1:5 (77.), doch der eingewechselte Christoph Cebulla stellte nach Querpass von Shqipron Stublla den alten Abstand wieder her (86.). Erneut war von Defensivspielern bei den Gastgebern nichts zu sehen. Wobei: „Wir wissen, wie Atlas spielt, und haben extrem dafür trainiert“, erklärte Zeyrek später. „Wenn wir spielen, was wir können, sind wir in der Liga ernst zu nehmen. Heute haben die Jungs das toll gemacht. Aber Meister wird Atlas sowieso, wir vielleicht Dritter oder Vierter.“ Bei den Blau-Gelben ist zunächst mal Wundenlecken angesagt. Am Sonnabend steht das Spitzenspiel gegen den in der Liga ebenfalls noch unbesiegten Harpstedter TB an.