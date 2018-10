Jan-Luca Rustler (rotes Trikot) erzielte hier das 2:2 für den VfL Stenum gegen den VfL Oldenburg. (Janina Rahn)

Stenum. Die A-Junioren des VfL Stenum stehen im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals. In einem teilweise mitreißenden Spiel behauptete sich der Bezirksligist gegen den klassenhöheren VfL Oldenburg zwar spät, aber durchaus verdient mit 4:3 (2:2). Ein Klassenunterschied war nie zu erkennen, im Gegenteil: Teilweise konnte der bislang ungeschlagene Landesligist aus Oldenburg das Stenumer Tempo nicht mitgehen, daraus resultierten ein klares Chancenplus für die Jungs vom Kirchweg und Tore durch Jan-Luca Rustler (2), Felix Oetjen sowie der entscheidende Treffer von Tom Geerken in der 86. Minute.

„Ich bin super stolz auf die Jungs“, jubelte Trainer Frank Radzanowski. „Sie haben alles angenommen, was wir im Vorfeld besprochen hatten.“ Dazu gehörte sicherlich das überfallartige Umschaltspiel der Stenumer, das gegen tief stehende Gegner in der Bezirksliga oft schwierig ist. Aber auch die Neutralisierung des Oldenburger Stürmers Simon Brinkmann, der mit großem Vorsprung die Torschützenliste der Landesliga anführt. Dank der aufmerksamen Betreuung durch Stenums Innenverteidiger Crispin Mintert und Nils Meinken kam Brinkmann zu keinem einzigen Abschluss, Meinken leistete sogar noch die Vorarbeit zum 3:3.

Bereits die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die mit energischem Pressing die Ballzirkulation der Oldenburger immer wieder unterbrachen. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore mehr machen müssen“, kommentierte Radzanowski die zahlreichen Möglichkeiten. Die größte vergab zunächst Rustler (17.), als er allein aufs Oldenburger Tor lief und rechts vorbeischob. Just im Anschluss an die erste Oldenburger Annäherung – Dreifachchance in der 21. Minute – hatte Stenums Gegenpressing Erfolg. Geerken erkämpfte den Ball am gegnerischen Sechzehner und bediente Rustler, der zum 1:0 einschob (23.).

Auch am Ausgleich war Rustler unglücklicherweise beteiligt, als er einen 20-Meter-Freistoß von Jonas Vasterling unhaltbar für Stenums Keeper Nils Ulferts abfälschte (33.). Fünf Minuten später stand es gar 1:2, als Stenum Abseits reklamierte und Nino Oeltjebruns auch noch Ulferts tunnelte. Viel lief gegen Stenum, doch „die Jungs haben auch bei Rückständen die Ruhe behalten, das war stark“, lobte Radzanowski. Geerken und Rustler waren wieder mal nicht zu stoppen, Rustler traf schließlich im Nachschuss zum gerechten 2:2-Pausenstand (43.).

Oldenburgs Trainer Heiko Eilers nahm zur Pause zwei Wechsel vor, die seine Mannschaft spürbar belebten. Nach einer Stenumer Möglichkeit durch Geerken (47.) wurde der Landesligist zunehmend dominanter, obgleich das 2:3 erneut glücklich zustande kam. Niklas Onnen traf den Pfosten, von dort sprang die Kugel Ulferts in den Rücken und dann über die Linie. Trotz der Feldüberlegenheit hatten die Oldenburger in der Folge kaum ernsthafte Torszenen, Stenum lauerte weiter auf seine Chance. Die erkannte Meinken in der 71. Minute: Er schlug einen 30-Meter-Pass auf Felix Oetjen, der den etwas unmotiviert aus seinem Kasten eilenden Schlussmann Mirco Grundmann ausspielte und aus spitzem Winkel zum 3:3 traf.

Das gab frischen Mut, zumal Silas Dohrmann im Mittelfeld fast jeden Zweikampf gewann und immer wieder Konter einleitete. Rustler traf den Außenpfosten (76.), gegen Franko Hische klärten zwei Oldenburger Verteidiger auf der Torlinie (83.). Dann kam Geerkens großer Moment, der für Ekstase unter den 70 Zuschauern sorgte: Nach Ballgewinn an der Mittellinie zog Rustler durch geschicktes Kreuzen zwei Verteidiger auf sich. Geerken schüttelte einen Verteidiger ab, einer rutschte aus und Stenums Nummer elf hatte freie Bahn, um zum 4:3 (86.) einzuschießen. Die Oldenburger Schlussoffensive brachte nichts mehr ein. Damit steht der VfL Stenum unter den besten acht Teams und kann auf ein weiteres attraktives Heimspiel hoffen.