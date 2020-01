Verena Rücker hat bei Welt- und Europameisterschaften bereits einige Medaillen gewonnen. (Jörg Eschenfelder)

Delmenhorst. Es gibt sie immer wieder, diese einsamen Momente. Im Grunde gibt es sie sogar ziemlich oft. Und das, obwohl doch eigentlich viele Menschen da sind. Wenn Verena Rücker im Zug sitzt, um zwischen Hannover, Osnabrück und Berlin hin- und herzupendeln, hat sie viel Zeit für sich alleine. Auf der einen Seite ist das praktisch, weil sie dann viel Papierkram erledigen kann. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch: einsam.

Verena Rücker ist aber nicht nur innerhalb Deutschlands viel unterwegs. Auch im Ausland legt sie Hunderte, teilweise Tausende Kilometer zurück. Allein im vergangenen Jahr hat sie gleich drei Kontinenten einen Besuch abgestattet. Ihren Wohnort Hannover hat die 27-Jährige nicht sonderlich häufig gesehen, „ab und zu zum Schlafen“, sagt sie schmunzelnd.

Die Vielzahl an Reisekilometern kommt nicht irgendwoher. Rücker ist nämlich professionelle Ju-Jutsu-Kämpferin und als solche bei vielen internationalen Turnieren dabei. Und das ziemlich erfolgreich. Im Jahr 2019 hat sie bei der Europameisterschaft die Bronzemedaille gewonnen, bei der Weltmeisterschaft holte sie mit dem deutschen Team den Vizetitel. In der Weltrangliste der Bodenkämpferinnen bis 70 Kilogramm stand die gebürtige Delmenhorsterin sogar schon an der Spitze. Ganz schön beeindruckend. „Mein Ziel war immer die Nationalmannschaft und vielleicht mal bei einer WM zu kämpfen, aber dass es solche Dimensionen annimmt, damit hätte ich niemals gerechnet“, sagt Rücker.

Die Sportsoldatin hat viel Zeit mitgebracht an diesem Freitagmittag. Zum Glück, denn sie hat eine ganze Menge zu erzählen. Rücker wirkt ausgesprochen bodenständig, ganz bescheiden. Auf ihre Erfolge bildet sie sich nicht allzu viel ein. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass in ihrer Karriere nicht von Anfang an alles glatt lief. Es ging nicht nur steil bergauf, sondern zwischendurch auch einige Male wieder bergab. Zum Beispiel, als Rücker, die für den PSV Oldenburg kämpft, an der Schwelle vom Junioren- zum Seniorenbereich stand. Damals erhielt sie von der Nationalmannschaft eine Einladung zur Sichtung – wurde aber wieder ausgeladen. Sie hätte einen Platz im Jugendteam bekommen sollen, was allerdings nicht viel gebracht hätte, da die Delmenhorsterin ein Jahr später in den Seniorenbereich aufgerückt wäre. In diesem herrschte bei der Nationalmannschaft aber kein Bedarf, die Plätze waren belegt. Und so war Rücker schon wieder raus, bevor sie überhaupt drin war. Zumindest vorerst.

Unterkriegen ließ sie sich davon jedoch nicht. „Ich dachte, wenn die mich nicht haben wollen, mache ich einfach weiter und werde im Seniorenbereich auch erfolgreich“, schildert Rücker. So bewarb sie sich anschließend für den Landeskader – um direkt den nächsten Dämpfer zu erhalten. Mittelmäßige Begabung, ein zu hohes Alter, um gefördert zu werden, hieß es. „Das hat mich damals wirklich runtergerissen. Klar war ich nicht die Beste am Anfang, aber ich hatte einfach Lust und wollte arbeiten. Doch die haben nicht wirklich an mich geglaubt“, erinnert sich die Wahl-Hannoveranerin.

Trotz des erneuten Rückschlags kämpfte sie weiter – im doppelten Sinne des Wortes. Und die Ausdauer sollte sich lohnen: Das Jahr nach der Landeskader-Sichtung verlief überaus erfolgreich. Rücker wurde Landesmeisterin, gewann die norddeutschen Titelkämpfe, holte bei der deutschen Senioren-Meisterschaft den Vizetitel und machte dementsprechend auf sich aufmerksam. So landete sie als Bodenkämpferin doch noch in der Nationalmannschaft. Rücker hatte im Jahr 2015 ihr Ziel erreicht.

Auf der neuen Ebene lief jedoch wieder nicht alles sofort wunschgemäß. Im Gegenteil. „Die ersten zweieinhalb Jahre waren katastrophal, ich habe nichts hinbekommen“, blickt die 27-Jährige zurück. Bei der WM 2016 wurde sie gar disqualifiziert, weil sie 400 Gramm zu viel wog.

Im Jahr darauf sollte das auf keinen Fall noch mal passieren. Die nächste Weltmeisterschaft stand an – in Kolumbien. Was ein Problem mit sich brachte: Da man dort keine Punkte für die Weltrangliste sammeln konnte, gab es vom Niedersächsischen Ju-Jutsu-Verband zwar einen Zuschuss, doch einen Großteil der Kosten mussten die Athleten selbst tragen. Geld, das nicht einfach so da war. Also startete Rücker ein Crowdfunding-Projekt im Internet, mit dem sie tatsächlich die benötigte Summe zusammenbekam. Rücker konnte nach Südamerika fliegen – und gewann dort Bronze. Dieser Erfolg sollte keine Eintagsfliege bleiben. Bei der folgenden Europameisterschaft wurde sie wieder Dritte, bei den Paris Open holte sie gar die Silbermedaille. Das kontinuierliche Training verfehlte seine Wirkung nicht. „Dann wurde ich auch endlich mal ernst genommen“, sagt Rücker nicht ohne Genugtuung.

Mit diesen internationalen Erfolgen im Gepäck konnte sie sich für die Sportförderung bei der Bundeswehr bewerben – und wurde angenommen. Seitdem muss die gelernte Krankenschwester nicht mehr Vollzeit in ihrem Beruf arbeiten, sondern kann sich ganz auf ihr Training konzentrieren. Ein Glücksfall für Rücker. „Besser geht’s nicht“, ist sie froh über die erfreuliche Entwicklung. Als sie noch im Schichtdienst arbeitete, musste sie immer abends oder vor dem Spätdienst noch zu den Einheiten. Hinzu kamen die Turniere an den Wochenenden, „das war auf Dauer schon anstrengend.“ Aufgrund der Sportförderung ist das nun anders, die Doppelbelastung fällt weg. „Dadurch, dass ich komplett freigestellt bin, habe ich jetzt gar keine Schwierigkeiten mehr. Ich muss nichts mehr machen, außer zu trainieren“, freut sich Rücker.

Dennoch hat das Leben als Sportsoldatin nicht nur Vorteile. Langfristig planen kann die Delmenhorsterin nicht, sie muss sich immer wieder neu beweisen, immer wieder abliefern. Der Erfolgsdruck ist permanent vorhanden, sonst hat es sich mit der Förderung schnell erledigt. Dank der Bronzemedaille bei der EM hat Rücker ihren Platz für dieses Jahr zumindest sicher. Vor allem zu Beginn wurde es ihr aber manchmal zu viel, der Druck machte sich bemerkbar. Sie verlor Kämpfe, die sie nach eigener Aussage sonst nie verloren hätte. „Ich musste erst mal zur Sportpsychologin gehen und mich mental einstellen lassen“, erzählt Rücker. Das half, mittlerweile kann sie mit den Erwartungen gut umgehen. Und dennoch muss sie bei den Wettkämpfen eben gut abschneiden. „Ich muss was gewinnen, um in der Weltrangliste gut dazustehen. Wenn ich das nicht mache, ist alles, wofür ich die letzten Jahre gearbeitet habe, hinüber“, verdeutlicht Rücker.

Daran, dass sich plötzlich alles nur noch um den Sport dreht, musste sie sich eben erst mal gewöhnen. „Mit der Zeit habe ich aber gelernt zu schätzen, was es bedeutet. Andere werden nie erleben können, was ich erlebe. Man gibt viel, aber bekommt auch viel wieder. Wenn man sich das vor Augen führt, bereut man es nicht“, sagt Rücker.

Dass sie sich im Ju-Jutsu einmal in diesen Sphären bewegen würde, war früher nicht abzusehen. Eigentlich ist Rücker nämlich rein zufällig zu diesem Sport gekommen. Als Kind ging sie ursprünglich zum Kunstturnen. Als dann die beste Freundin ihrer Mutter ihre zwei Töchter zur Selbstverteidigung schicken wollte, die beiden aber nicht alleine dort hingehen wollten, schloss sich die damals zehnjährige Verena an – und ist „irgendwie hängen geblieben“, wie sie selbst sagt. Und das, obwohl ihr das Ganze zunächst nicht so recht behagte. „Anfangs fand ich das tatsächlich sehr abschreckend mit dem engen Körperkontakt und weil man die Menschen plötzlich festhalten musste. Das war mir super unangenehm. Aber sich mit den Jungs zu messen und zu rangeln, hat Spaß gemacht“, denkt Rücker zurück und schmunzelt.

Es folgten die verschiedenen Gürtelprüfungen. „Bei einer meinte ein Wettkampftrainer, dass ich mich gut bewege, und ob ich nicht mal Lust hätte, zum Wettkampftraining zu gehen“, erzählt Rücker. Erst war sie beim Showkampf, was ihr nicht so gut gefiel, weshalb sie zu den Standkämpfern wechselte, „das fand ich richtig cool.“ Erfolgreich war sie zu Beginn jedoch nicht wirklich. Bei ihrem ersten Wettkampf verlor sie alle vier Duelle. „Ich war wirklich schlecht“, räumt die Delmenhorsterin, die beim JC Bushido mit Ju-Jutsu anfing, ehrlich ein.

Das lässt sich heute wahrlich nicht mehr behaupten. Verena Rücker ist so gut geworden, dass sie ihren Sport professionell betreiben kann. Sie misst sich mit den Besten der Welt. Ein großes Ziel hat sie aber noch vor Augen: die Qualifikation für die World Games. „Das wäre schon das Größte“, sagt die 27-Jährige. Dafür trainiert und arbeitet sie unermüdlich. Und die einsamen Momente im Zug nimmt sie auch in Kauf. Immer wieder.