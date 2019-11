Bei der abgebrochenen Partie zwischen dem FC Hude III und dem SV Tur Abdin II gab es auch Platzverweise. (Patrick Seeger/dpa)

93 Minuten waren bereits gespielt zwischen dem FC Hude III und dem SV Tur Abdin Delmenhorst II in der Partie in der Fußball-Kreisklasse am vergangenen Spieltag. Hude hatte gerade das 3:2 erzielt, wenig später brach Schiedsrichter Carsten Radtke die Partie ab. War es ein „echter“ Abbruch? „Jein. Die Mannschaft von Abdin hat nach dem 3:2 für Hude das Spielfeld verlassen. Ich habe das Spiel dann abgepfiffen, es waren aber noch drei Minuten auf der Uhr. Ich habe daher „Abbruch“ auf dem Spielberichtsbogen angekreuzt. Man erlebt es nicht allzu häufig, dass eine Mannschaft das Spielfeld verlässt. Beim Verlassen des Feldes sind noch einige unschöne Worte gefallen“, berichtete Radtke. Maher Malki zeigte er für eine „diskriminierende Beleidigung“ die Rote Karte. „Da sind einige Schimpfwörter gefallen, die da nicht hingehören“, sagte auch Hudes Trainer Dennis Bürmann.

Isa Tezel, Sportlicher Leiter bei Abdin, schilderte die Szenen anders: „Ich war dabei und Radtke hatte das Spiel abgepfiffen. Und als die Spieler dann vom Rasen waren, hat er abgebrochen. Er wollte uns noch einen reinwürgen.“ Dass sich mehrere Abdin-Spieler im Anschluss aufregten und Radtke auch verbal attackierten, bestätigte er. Laut seinen Angaben zeigte Radtke Malki jedoch Gelb-Rot und nicht Rot. Erst im später zugestellten Spielbericht sei dann von glatt Rot die Rede gewesen.

Bürmann ärgerte sich über den Abbruch. „Es war klar ersichtlich, dass das Spiel nicht abgepfiffen war. Unsere Jungs standen bereit, um weiterzuspielen. Wir wollen, dass das Spiel 3:2 für uns gewertet wird, das haben wir uns erarbeitet“, meinte er. Thomas Luthardt, Vorsitzender des Spielausschusses des NFV-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst, bezeichnete den Abbruch als „unglücklich“ und „unnötig“. Nun liegt der Fall beim Sportgericht. „Spielabbrüche gehen immer zum Sportgericht“, erklärte Luthardt. Ein mögliches Urteil ist eine Neuansetzung. „Wenn das passiert, dann gehen wir auch einfach immer in der 90. Minute vom Feld, wenn wir hinten liegen. Dann treten wir diese Saison auch nicht mehr an“, kündigte Bürmann an. Auch eine Wertung mit 5:0 für Hude ist möglich – oder dass das Spiel mit 3:2 als beendet angesehen wird.

Die Abdiner sehen die Schuld für den Abbruch beim Schiedsrichter. „Er hat uns in dem Spiel verpfiffen und das in der Vergangenheit auch schon gemacht. Daher hatten wir uns über ihn beschwert und er hat unsere Mannschaften lange nicht mehr gepfiffen. Jetzt wurde er wieder angesetzt“, berichtete Tezel. Das wird zumindest in näherer Zukunft nicht mehr geschehen. „Ich habe dem Schiedsrichterausschuss empfohlen, ihn da erst mal nicht mehr anzusetzen“, sagte Luthardt.

Radtke verteidigt Entscheidungen

Bereits in den 90 Minuten vor dem Abbruch gab es laut Abdin einige Szenen, in denen Radtke die Delmenhorster benachteiligt habe. Vor allem über die Gelb-Rote Karte für Spielertrainer Benjamin Sen in der 65. Minute ärgerten sich die Delmenhorster. „Er hat aus dem Nichts Gelb-Rot bekommen. Er hat zu Radtke nach einem vermeintlichen Handspiel eines Huders gesagt, dass der die Körperfläche mit dem Arm vergrößert habe und dass das dann ein Handspiel sei“, berichtete Tezel. Radtke bestätigte das. Für ihn reichte die Aussage jedoch für eine Gelbe Karte aus. Und da es Sens zweite war, schickte er den Abdiner vom Feld. „Die erste Gelbe gab es für ein Foulspiel. Er war auf dem Platz einer der Rädelsführer und hat die Stimmung angeheizt. Das vermeintliche Handspiel war keines, das war der Bauch. Ich stand zwei Meter daneben. Der Spieler Sen zitiert dann aus dem Regelwerk. Das ist Kritik am Schiedsrichter. Und das wiederum ist Gelb. Es kommt dabei auch auf die Art und Weise an“, erklärte Radtke.

Ob der Platzverweis berechtigt war oder nicht, wollte Bürmann nicht groß kommentieren. „Vielleicht sollte man einfach auch mal nichts sagen, gerade wenn man schon Gelb hat“, meinte er. Radtke hatte bis dahin schon mehrmals wegen Meckerns Gelb gezeigt. „Im Laufe des Spiels wurde immer mehr kritisiert. Die Verwarnungen dafür haben nicht gefruchtet, da will man dann das Spiel nur noch über die Bühne bringen“, berichtete Radtke.

Eine weitere Situation, die die Gemüter erhitzte, war ein Elfmeterpfiff Radtkes, der zum 2:2 in der 82. Minute führte. „Erst mal gab es eine Ecke, obwohl der Ball klar ins Seitenaus geflogen ist. Dann greifen unsere Spieler den Huder kaum an und es gibt Elfmeter. Von draußen wusste man schon, dass Radtke da nur drauf gewartet hat“, sagte Tezel. Laut Radtke lag ein klares Foul vor: „Der Verteidiger trifft den Huder an der Wade. Man konnte sogar einen Stollenabdruck sehen. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass er das nicht selbst gemacht haben kann. Da gab es dann auch schon eine Rudelbildung.“

Grundsätzlich eine Lanze für Schiedsrichter brach Bürmann nach der Partie in Bezug auf die zuletzt in den Medien erschienenen landesweiten Berichte über Angriffe auf Unparteiische: „In der heutigen Zeit müssen Schiedsrichter mehr geschützt werden. Auf die wird immer draufgeprügelt“, meinte er. Das Spiel selbst sei eigentlich ein ganz normales gewesen. „Abdin hätte nach einer halben Stunde auch einen Elfmeter bekommen können. Aber egal, ob es Fehlentscheidungen gab oder nicht, und egal, wie schlecht ein Schiedsrichter ist: Einfach vom Platz zu gehen und rumzupöbeln, geht einfach nicht“, meinte er.

Kommentar von Michael Kerzel zum Spielabbruch:

Eines muss vorweg gesagt werden: Ich war bei der abgebrochenen Partie zwischen dem FC Hude und Tur Abdin nicht dabei. Was genau auf dem Feld passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe aber mit einigen Leuten, die dabei waren, gesprochen. Und die beteiligten Personen sind auch keine Unbekannten. Ich selber habe in den vergangenen knapp 30 Jahren oft auf und neben den lokalen Fußballplätzen gestanden. Dass es grundsätzlich falsch ist, Schiedsrichter (oder auch andere Personen) anzupöbeln und zu beleidigen, versteht sich von selbst. Auch wenn ein Unparteiischer einem als Spieler, Trainer oder Zuschauer schon mal einen Tag vermiesen kann, sollte man nicht vergessen, dass es um Amateursport geht. Auf Kreisebene. Hier ist das Niveau überschaubar. Sowohl bei Spielern als auch bei Schiedsrichtern. In der Kreisklasse gibt es keine Linienrichter, was es nicht einfacher macht. Grundsätzlich darf aber von jedem erwartet werden, dass er seine Aufgabe so gut, wie es ihm möglich ist, zu lösen.

Carsten Radtke steht seit Jahrzehnten auf den Fußballplätzen Delmenhorsts und umzu. So gut wie jeder hiesige Fußballer hat seine eigene Radtke-Geschichte oder war zumindest bei einer dabei. Seine Art und Weise, Spiele zu leiten, ist für die Beteiligten nicht immer einfach zu akzeptieren. Beispielsweise zeigt er sehr schnell Gelbe Karten – siehe die Gelb-Rote bei Hude gegen Abdin (die ich für völlig überzogen halte). Das weiß aber auch jeder. Wenn Radtke pfeift, sollte man tunlichst überhaupt nichts sagen. Natürlich ist das schwierig, gerade wenn man von (vermeintlichen) Fehlentscheidungen betroffen ist. Aber da muss man sich dann schlicht zusammenreißen können – oder halt die Konsequenzen akzeptieren.

Ein Schiedsrichter muss sich keine Pöbeleien gefallen lassen, er darf das Amt – bei aller nötigen Autorität – aber auch nicht für quasi-diktatorisches Verhalten missbrauchen. Arrogantes und überhebliches Auftreten ist fehl am Platz, diskriminierendes Verhalten gegen einzelne Vereine oder Spieler verbietet sich einfach. Ich finde es bewundernswert, dass sich jemand auf ein Feld stellt, damit andere Fußball spielen können und man selber nicht. Dafür gibt es kaum Geld, und Anerkennung gibt es im Grunde auch keine. Wer auf Kreisebene kickt, muss Kreisklasse-Schiedsrichter ertragen. Aber es muss auch möglich sein – als Kapitän auf dem Feld und sonst auch nach dem Spiel –, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Natürlich ohne Beleidigungen.