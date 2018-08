Marco Prießner (links) konnte diese Woche wieder normal trainieren. Er ist ein Kandidat für die Atlas-Startformation. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Zwei Spitzenteams hat der SV Atlas Delmenhorst bereits in die Schranken verwiesen. Wie schlägt sich der Fußball-Oberligist nun aber diesen Sonnabend ab 16 Uhr gegen das dritte? Denn zweifelsohne stellten VfV Hildesheim und TuS Bersenbrück große Hürden dar, die noch verlustpunktfreie Eintracht Northeim ist trotzdem nochmals ein anderes Kaliber. "Das ist die aktuell schwerste Aufgabe der Liga. Northeim hat in drei Spielen zehn Tore geschossen und nur eines kassiert. Da ist viel Qualität vorhanden", sagt Atlas-Coach Jürgen Hahn. Er erwartet einen Gegner, der selbstbewusst anreist. Überhaupt hat er eine hohe Meinung von der Eintracht.

Northeim holte vor zwei Jahren die Vizemeisterschaft, scheiterte jedoch in der Aufstiegsrelegation. In der vergangenen Saison schaffte es das Team nicht, an diese Leistung anzuknüpfen. Schlussendlich lief die Mannschaft von Trainer Philipp Weißenborn auf Rang sechs ein. "Northeim hatte letzte Saison Pech. Den verpassten Aufstieg muss man erst mal wegstecken. Dann haben sich mit Paul Mähner und Melvin Zimmermann auch noch zwei wichtige Angreifer verletzt. Fast ein Jahr waren die weg", berichtet Hahn. Mittlerweile steht das Sturmduo wieder auf dem Platz und "befindet sich in Topverfassung". Zimmermann hat bereits zwei Treffer erzielt.

Der Atlas-Coach hat den Gegner – wie man merkt – genauestens beobachtet. Bei all den Stärken hat er auch die eine oder andere Schwäche ausgemacht. "Wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Es zeichnet uns aus, dass wir einen Plan haben. Wie gegen Bersenbrück oder Hildesheim wollen wir variieren und den Gegner überraschen", erklärt der Trainer. Was er genau vorhat, will Hahn allerdings noch nicht verraten. Seinen Spielern wird er die Marschrichtung jedenfalls beim Abschlusstraining verraten, bei diesem wird er sich auch nochmals Gedanken um die Startelf machen. Innenverteidiger Karlis Plendiskis ist laut Hahn wieder zu 100 Prozent fit. Ob er direkt von Anfang an aufläuft, lässt der SVA-Coach noch offen. Schließlich habe es Plendiskis' Vertretung Jannik Vollmer gemeinsam mit Marlo Siech gut gemacht. "Keine einfache Entscheidung. Es wird in der ersten Elf immer wieder Härtefälle geben. Aber so ist Fußball eben. Wir sind ein Team, da muss das Ego mal zurückgestellt werden", betont Hahn. Stürmer Marco Prießner ist wie Plendiskis ein Kandidat für die Startelf, nachdem er in der Woche vor dem Bersenbrück-Spiel nicht richtig trainieren konnte. Laut des Atlas-Trainers ist er nun aber wieder komplett fit und hätte sich bei den Einheiten angeboten. Hahn: "Mit diesem Fitness-Zustand kann Marco immer starten."

Die Eintracht Northeim hat derweil genauso viel Respekt vor Atlas wie umgekehrt. Trainer Weißenborn schustert den Blau-Gelben sogar trotz des perfekten Starts seines Teams die (leichte) Favoritenrolle zu. "Wir fahren mit viel Respekt nach Delmenhorst, Atlas hat sich sinnvoll verstärkt. Mit den Zuschauern im Rücken sehe ich leichte Vorteile beim SVA, der ja wie wir gut gestartet ist", erklärt der Coach. Letztendlich freue sich das Team aber auf die Aufgabe. Denn die Kulisse in Delmenhorst sei einmalig und etwas Besonderes für die Spieler. "Unter den Voraussetzungen wäre ich Stand jetzt mit einem Punkt nicht unzufrieden", sagt Weißenborn.

Der Coach der Northeimer hat derzeit bekanntlich nicht viel zu beklagen. Trotzdem übt er sich in Zurückhaltung. Von Kampfansagen an die Titelkonkurrenten fehlt jede Spur. "Wir sind gut gestartet. Unter dem Strich ist das aber nur eine Momentaufnahme. Nach zehn Spielen kann man mehr sagen", sagt Weißenborn. Wie aussagekräftig eine Tabelle nach wenigen Partien nämlich ist, habe die vergangene Saison gezeigt – der spätere Meister Lupo-Martini Wolfsburg startete grottenschlecht, zierte zwischenzeitlich sogar das Tabellenende. Weißenborn: "Ich bin aber natürlich darüber glücklich, dass wir siegreich gestartet sind."

Er freut sich nicht nur über die gesammelten Punkte, sondern auch über die Art und Weise wie sein Team sie holte. Northeim versucht, viel Ballbesitz zu haben und Situationen spielerisch zu lösen. Außerdem agieren die Eintracht-Kicker mit viel Tempo. "Alles mit viel Vorwärtsdrang", wirft Weißenborn ein, "wir wollen den Zuschauern attraktiven Fußball bieten und nicht mauern oder nur lange Bälle schlagen." Diese offensive Spielweise geht manchmal zu Lasten der defensiven Stabilität. So kassierte die Eintracht in der vergangenen Saison stolze 54 Gegentreffer. Weißenborn: "Die Balance zu finden, ist nicht ganz so leicht. Das kann mal gut gehen und mal eben nicht. Wir wollen jedenfalls mutig spielen."