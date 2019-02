Atlas-Trainer Olaf Blancke haderte nach dem Test gegen den Regionalligisten BW Rehden über zwei weitere verletzte Spieler. Leistung und Resultat waren dagegen okay. Atlas trotzte dem klassenhöheren Gegner ein 1:1 ab. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Etwas missmutig stand Olaf Blancke nach dem Abpfiff des Testspiels gegen den Regionalligisten BSV Rehden auf dem Rasen. Der Trainer des SV Atlas Delmenhorst hatte beim 1:1 (1:1) zwar eine solide Leistung seiner Oberliga-Fußballer gesehen, doch die Blau-Gelben haben voraussichtlich zwei weitere Ausfälle zu beklagen. Während Blancke über das Spiel referierte, humpelten Tom Schmidt und Kevin Radtke in die Kabine. Schmidt hatte sich noch in der ersten Halbzeit nach einem Sprint an den Oberschenkel gefasst und wurde direkt ausgewechselt. „Er hat wohl einen Muskelfaserriss“, mutmaßte Blancke. Radtke knickte kurz vor Schluss um. „Das ist schon extrem bitter“, sagte Blancke.

Sollte sich die Vorab-Diagnose bei Schmidt bestätigen, wird er in den ersten Spielen der Oberliga-Rückrunde, die am kommenden Sonntag beginnt, fehlen. Die Blau-Gelben reisen dann zum Tabellenführer Eintracht Northeim. Sicher werden Julian Harings (Kahnbeinbruch), Marvin Osei (gebrochene Hand), Jannik Vollmer (gebrochener Fuß) und Kapitän Nick Köster (Gelbsperre) ausfallen. Gegen Rehden fehlten auch Karlis Plendiskis, Stefan Bruns und Aladji Barrie.

Gerade in Anbetracht der personellen Lage zeigte Atlas eine solide Leistung, auch wenn der Regionalligist aus Rehden nicht seine Top-Elf auf den Rasen geschickt hatte, sondern eher „die Jungs, die etwas hintendran sind“, wie Trainer Benedetto Muzzicato berichtete. „Sie haben es gegen eine starke Delmenhorster Mannschaft sehr gut gemacht“, meinte der BSV-Coach. Etwa nüchterner bewertete Blacke die Leistung seiner Mannen: „Ich bin mit der Leistung einverstanden. Sie war okay.“

Von Beginn an präsentierte sich Atlas vor rund 150 Zuschauern auf der Anlage des Delmenhorster TB aufmerksam. Die Viererkette mit Thomas Mutlu, Marlo Siech, Leon Lingerski und Dennis Mooy stand sicher, davor räumte Köster in gewohnter Manier ab. Musa Karli agierte – wie schon gegen den FC Hude am Dienstag – auf der Sechs. Auf den Außenpositionen sollten Patrick Degen (links) und Oliver Rauh für Offensivimpulse sorgen, im offensiven Zentrum wechselten sich Marco Prießner und Tom Schmidt ab. „Musa Karli ist vom Spielertyp einer, der sich gerne etwas fallen lässt. Er ist ballsicher und verteilt gut, daher haben wir ihn mal auf der tieferen Position ausprobiert“, erklärte Blancke. Schmidt sollte mit seiner Dynamik vorne für Gefahr sorgen, zudem wollte der Coach sehen, in welcher Verfassung sich Prießner in vorderster Front präsentiert. „Es war gut für ihn, dass er 75 Minuten gespielt hat. Ihm fehlt noch etwas Dampf“, meinte Blancke.

Ausgeglichene Partie

Zehn Minuten dauerte es, bis Atlas die erste Torannäherung verzeichnete: Nach einem Kopfball-Steilpass von Köster war Rauh auf rechts durch, schloss jedoch überhastet ab, sodass keine Torgefahr entstand. Im Gegenzug hatte Torwart Florian Urbainski mit einem Distanzschuss, den er nach vorne prallen ließ, Probleme. Nach 23 Minuten gingen die Delmenhorster nach einer präzisen Mutlu-Flanke aus dem Halbfeld heraus in Führung: Prießner köpfte das Leder zum 1:0 ins Netz.

Kurz vor der Halbzeit vergab er die große Chance zum 2:0: Nach einem Degen-Pass stand er frei vor dem Tor, doch anstatt zu schießen, chippte er den Ball in Richtung von Steven Müller-Rautenberg. Das Anspiel geriet zu lang. „So eine Chance darf ich mir als Stürmer nicht entgehen lassen. Das muss das 2:0 sein. Und dann gewinnen wir auch“, monierte Blancke.

Besser als Prießner machte es Tomislav Ivicic: Er versenke freistehend vor Urbainski zum 1:1 (44.). „Da hat die Zuordnung nicht gestimmt. Das war bei ein paar Standardsituationen auch so. Aber insgesamt hat die Defensive gut gestanden. Es war ein Schritt nach vorne“, bilanzierte Blancke.

Im zweiten Durchgang gab es noch zwei Großchancen: Solomon Okoronwko scheiterte mit einem Elfmeter an Urbainski (60.) und Rauh vergab eine Eins-gegen-eins-Situation mit einem schwachen Flachschuss (78.). So endete die Partie leistungsgerecht 1:1. „Gut für die Birne ist das“, sagte Blancke.