Andreas Müller durfte in seiner letzten Heimpartie als HSG-Trainer jubeln. (Möllers)

Im finalen Heimspiel der Saison haben die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg ihren Fans noch einmal recht deutlich gezeigt, zu welchen Leistungen sie fähig sind. Gegen die HSG Osnabrück gewannen die Landkreisler ihr Landesliga-Spiel mit 35:24 (15:9) – auch in dieser Höhe war der Sieg mehr als verdient.

Der zum Saisonende scheidende Trainer Andreas Müller, der zum TV Neerstedt wechselt, wurde ebenso verabschiedet wie Alexander Depperschmidt und Sebastian Weete. Des Weiteren geht mit Manfred „Manni“ Meyer, der als Torwarttrainer aktiv war, nach einigen Jahrzehnten ein echtes Bookholzberger Urgestein in den wohlverdienten Handball-Ruhestand.

Unter der Woche hatte Andreas Müller eine Trainingsbeteiligung von 16 Spielern, sodass er am Sonnabend die Qual der Wahl hatte in Sachen Kadergestaltung. Die Auserkorenen lieferten dann eine bravouröse Leistung ab. „Wir wollten keine Geschenke verteilen und den Fans noch einmal etwas bieten. Meine Mannschaft war dann auch eine Klasse besser als die Osnabrücker, obwohl diese 60 Minuten dagegengehalten haben und sich nicht hängen ließen“, sagte Andreas Müller.

Partie früh entschieden

Eigentlich war nach dem 7:2 (8.) und spätestens beim Stande von 13:4 in der 21. Minute bereits alles gelaufen. Dank einer weiterhin recht stabil stehenden Deckung hatten die Müller-Schützlinge in der Folgezeit nichts zu befürchten. Im Angriff ließen sie den Ball geschickt laufen und mit sehenswerten Aktionen, die zu Toren führten, hielten sie den Vorsprung auch nach dem Wechsel konstant bei zehn Treffern.

Andreas Müller freute sich am Ende über ein perfektes Heimspiel und darüber, dass sich alle Akteure in die Torschützenliste eintrugen. Zudem blickte er mit Vorfreude auf den kommenden Sonnabend, wenn noch einmal Derby bei der TS Hoykenkamp angesagt ist. Übrigens dann zum vorerst letzten Mal, denn alle Handballmannschaften der Vereine spielen nach etlichen Jahren ab der Saison 2019/20 erstmals wieder in unterschiedlichsten Ligen.