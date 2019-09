Nathalie Heeren markierte den Treffer zum 2:0 für die Jahn-Frauen und hatte damit entscheidenden Anteil am Sieg gegen Jesteburg. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben einen erfolgreichen Heimauftakt hingelegt. Nach der 3:5-Niederlage gegen Hannover 96 empfingen die Violetten nun den VfL Jesteburg und behielten mit 2:0 (0:0) die Oberhand.

Den Sieg stellten Gesa Bücking (57.) und Nathalie Heeren (64.) mit einem Doppelschlag Mitte der zweiten Hälfte sicher. Bücking brachte ihr Team aus dem Gewühl heraus mit einem schönen Schuss in den rechten Winkel in Führung, Heeren musste aus kurzer Distanz nur noch vollenden, nachdem Neele Detken auf der rechten Seite ein Laufduell gewonnen und quergelegt hatte.

Chancen hüben wie drüben

„Beide haben offensiv gespielt“, berichtete Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier. Den besseren Start erwischten die Gäste, die in den ersten zehn Minuten einige Möglichkeiten liegen ließen. „Sie haben ihre Chancen leichtfertig vergeben“, sagte Meier.

Das Gleiche galt im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs allerdings auch für seine Elf. Detken scheiterte allein vor dem Tor (23.), ein Versuch der aufgerückten Nadine Poppen wurde zehn Minuten später noch auf der Linie geklärt. Kurz vor der Pause hätte auch Bücking den Führungstreffer markieren können, doch ihren Schuss aus kurzer Distanz parierte VfL-Torfrau Laura Jungblut. „Von den Chancen her hätte es 2:2 oder 3:3 stehen können“, meinte Meier.

Es ging jedoch mit einem 0:0 in die Kabinen. So stellte sich in den zweiten 45 Minuten die Frage, welches Team zuerst seine Gelegenheiten nutzen würde. Dank Bücking und Heeren waren es die Jahn-Frauen. Anschließend machten sie den Laden hinten dicht und setzten auf Konter. Zu einem weiteren Treffer kam es nicht mehr, was den Jahn-Coach jedoch nicht groß störte. Besonders freute er sich, dass seine Schützlinge ohne Gegentor blieben. „Ich bin zufrieden“, meinte Meier.