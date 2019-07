Die Nordlichter legten trotz personeller Umstellungen in Hannover gute Auftritte hin und sammelten Punkte für die GBO-Rangliste. (Frederic Oetken)

Hinter den Beachhandballern aus der Region liegt ein erfolgreiches Wochenende. Sowohl die Nordlichter als auch die Sandmöpse traten beim Herrenhäuser Beachcup in Hannover an – und zeigten sich mit ihren Leistungen zufrieden.

Die Nordlichter landeten in der Herren-A-Konkurrenz am Ende auf dem dritten Platz. Richtig gut lief es am ersten Tag. Zwar fehlten die drei Topspieler Maurice Dräger, Colin Räbiger und Erik Gülzow aufgrund ihrer Teilnahme an der Beach-Europameisterschaft, sodass das Team personell umbauen musste und mit einigen jungen Akteuren auffüllte.

Doch davon ließen sich die Nordlichter nicht aus dem Konzept bringen. Zum Auftakt trafen sie auf die Beach Geckos, gewannen den ersten Satz deutlich und den zweiten knapp, womit der 2:0-Sieg feststand. Nachdem die Partie gegen die Mannschaft von Barfuß Bethlehem aufgrund deren Nichtantritt ausgefallen war, setzten sich die Nordlichter gegen die HSV Nordstars souverän mit 2:0 durch. An diesen starken Auftritt knüpften sie im abschließenden Spiel gegen Flying Gag an. Nach erfolgreich gestalteten zwei Sätzen stand der Gruppensieg fest.

Am zweiten Tag ging es mit dem Viertelfinale gegen Scheune 09 weiter. Den ersten Durchgang entschieden die Nordlichter schmeichelhaft im Golden Goal für sich, der zweite lief besser – das nächste 2:0 und der Halbfinaleinzug waren perfekt. Nach knapp dreieinhalb Stunden Wartezeit duellierten sich die Beachhandballer mit der U23 der Sanddevils. „Nachdem wir den ersten Satz gewinnen konnten, lief im zweiten Durchgang so gut wie gar nichts mehr zusammen, sodass es ins Shoot-Out ging. Dort zogen wir dann leider den Kürzeren“, teilte das Team auf seiner Facebook-Seite mit.

Im Spiel um Platz drei hieß der Gegner erneut Flying Gag. Nach einer guten und einer schlechten Halbzeit musste wieder das Shoot-Out herhalten, dieses Mal mit dem besseren Ende für die Nordlichter. „Nun heißt es Regeneration für das kommende Wochenende. Denn dann geht es für uns in Cuxhaven wieder um weitere Punkte für die GBO-Rangliste“, ließ die Mannschaft wissen.

Aus im Viertelfinale

Für die Sandmöpse Neerstedt verlief der erste Tag ebenfalls erfolgreich. Nach Siegen über Wild Wild West (2:0), die Strandperlen (2:0) und die Beach Chiller (2:1) ging es gegen die Sanddevils Youngsters um Platz eins in der Gruppe. Im Shoot-Out hatten diese knapp die Nase vorne, weshalb die Sandmöpse Rang zwei belegten.

Am Finaltag reichte es letztlich für den fünften Platz. Gegen die Beach Unicorns unterlagen die Neerstedterinnen knapp mit 1:2. Siege feierten sie anschließend gegen die Strandperlen (2:1) und die 12 Monkeys Köln (2:0). „Damit haben wir nach unserem Ausscheiden im Viertelfinale das Bestmögliche rausgeholt. Insgesamt ziehen wir eine super Bilanz vom Wochenende – in jedem Spiel haben wir uns mindestens einen Satz geholt“, teilten die Sandmöpse bei Facebook mit.