Marie Schnauber gewann auf ihrem Pony Poldi den Sonderpreis für das beste Kostüm beim Dressurturnier des RV Grüppenbühren. (Martina I. Meyer)

Grüppenbühren. Der Auftakt ist dem Reiterverein Grüppenbühren schon mal gelungen: Nachdem in der Vergangenheit die Springreiter die Turnier-Serie des RV eröffnet hatten, startete sie in diesem Jahr mit den Dressur-Wettbewerben. „Alles ist bestens und ohne jeden Unfall gelaufen. Die Starterfüllung war unerwartet hoch, was möglicherweise auch dem perfekten Reitwetter geschuldet war. Aus Veranstaltersicht hatten wir ein rundum gelungenes Dressurturnier“, freute sich Karoline Schulz, Pressesprecherin des Vereins. Ab diesem Sonnabend beweisen die Springreiter ihr Können. Die Voltigierer pausierten dagegen zeitbedingt (siehe Bericht rechts).

Während der zweite Tag ganz im Zeichen der Nachwuchsreiter stand, stellten sich die schon etwas erfahrenen Reiter und Pferde am Sonnabend diversen Aufgaben. Die eine oder andere Schleife sprang dabei auch für die Gastgeber heraus: Deike Malin Ostermann landete auf Donnerlittchen bei der Dressurprüfung Klasse L*-Trense auf dem dritten Rang. Noch besser lief es für sie bei der Dressurreiterprüfung in der Klasse L*, diese gewann sie mit einer Wertungsnote von 7,90. Lina Marie Tapken vom RV Ganderkesee wurde Dritte.

Die Mannschafsdressuren in der Klasse A sollten den ersten Turniertag eigentlich beschließen, fielen jedoch aus. Grund: Lediglich ein Team hatte seine Startbereitschaft erklärt. „Umso gefragter war die Mannschaftsdressur der Klasse E am Sonntag. Hier gingen insgesamt sechs Teams, drei des Gastgebers, an den Start“, berichtete Schulz. Dank des Regens in der Nacht fanden die Nachwuchsreiter perfekte Bodenverhältnisse vor.

Neben sportlich starken Leistungen sorgten die Teilnehmer aber auch für den einen oder anderen optischen Höhepunkt. Denn die Führzügelklasse mit neun Paaren wurde erstmals kostümiert geritten. „Gleich mehrere Eisköniginnen gingen dabei an Start. Den Sonderehrenpreis für das schönste Kostüm sicherte sich Marie Schnauber auf ihrem Pony Poldi, das offiziell Spider heißt. Sie ritt im Dirndl, während Poldi die Imitation eines Maßkrugs auf dem Hinterteil balancierte“, erzählte Schulz. Auch am zweiten Tag musste eine Prüfung abgesagt werden, die Kostüm-Paarklasse entfiel. Nichtsdestotrotz blickte der RV auf ein erfolgreiches erstes Turnier-Wochenende zurück.