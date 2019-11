Die VG Delmenhorst-Stenum um Nina Maaß (am Ball) beendete den Heimspieltag mit zwei Punkten im Gepäck. (INGO MÖLLERS)

So richtig zufrieden war Thorsten Preis nicht. „Es hätte schon mehr sein sollen“, meinte der Trainer der Verbandsliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum nach dem jüngsten Heimspieltag. Der endete für sein Team mit einem knappen Sieg und einer deutlichen Niederlage. Während die Gastgeberinnen der SVG Lüneburg glatt mit 0:3 unterlagen, schafften sie gegen Bremen 1860 II ein Comeback und gewannen noch mit 3:2.

VG Delmenhorst-Stenum - SVG Lüneburg 0:3 (20:25, 16:25, 20:25): Die Pleite ging laut Thorsten Preis in Ordnung. Die Gäste hätten sich verdient durchgesetzt, „weil wir zu wenig Druck aufgebaut haben. Lüneburg hat zuverlässig in der Annahme gespielt und durchgängig gepunktet. Das konnten wir nicht verhindern“, schilderte der VG-Coach. Entsprechend souverän behielt die SVG die Oberhand. Vor allem im zweiten Satz ließ sie Delmenhorst-Stenum praktisch keine Chance.

VG Delmenhorst Stenum - Bremen 1860 II 3:2 (22:25, 23:25, 25:17, 25:15, 16:14): Auch in der zweiten Partie taten sich die Preis-Schützlinge zunächst schwer und gaben die ersten zwei Durchgänge jeweils knapp ab. Im dritten Abschnitt steigerten sie sich jedoch. „Wir haben flexibler angegriffen“, lobte der Trainer. Es sei seinem Team nun gelungen, die Mittel zu nutzen, die spielerisch zur Verfügung stehen. Nach zwei klaren Satzgewinnen hatte die VG im fälligen Tiebreak das bessere Ende für sich.

„Im Moment tun wir uns einfach schwer, Gegner, die wir 3:0 besiegen könnten, anzunehmen und in den Griff zu bekommen“, sagte Preis. In der Tabelle belegt seine Mannschaft mit fünf Punkten aus vier Partien den fünften Platz. Weiter geht es für Delmenhorst-Stenum am 23. November mit dem Gastspiel beim Schlusslicht VfL Westercelle, das nach vier Begegnungen ohne Zähler am Tabellenende steht. Von einem Pflichtsieg will Preis dennoch nicht sprechen, „aber wir wollen natürlich gewinnen.“ Der Coach hofft auf einen soliden Auftritt seiner Schützlinge. Ziel sei, von Anfang an druckvoll zu agieren, kündigte Preis an.

VG Delmenhorst-Stenum: Cebotareva, Dittmar, Schaar, Gärtner, Uhlhorn, Unrath, Nogatz, Wild, Maaß.