Im April soll die Oberliga-Feldsaison 2019/20/21 für die Spieler des HC Delmenhorst planmäßig weitergehen. Im Verein glaubt allerdings keiner an eine baldige Rückkehr auf den Platz. (INGO MÖLLERS)

Aktuell haben die Hockeyspieler des HC Delmenhorst wenig Hoffnung, dass die für April terminierte Fortsetzung der Feldsaison 2019/20/21 planmäßig beginnen kann. Nachdem der bundesweite Lockdown abermals verlängert wurde und sich die Corona-Infektionszahlen weiter konstant in einem hohen Bereich bewegen, sehen die Verantwortlichen des HCD den Spielbetrieb sowie ein geregeltes Trainingsangebot in weite Ferne gerückt. Auch die Online-Trainingseinheiten werden im Moment nicht so angenommen, wie es sich Henning Bremer, Coach der ersten Herrenmannschaft, vorstellt. Hoffnung macht die vereinseigene Spendenaktion „HCD-Homerun“.

Nachdem die Herren des HC Delmenhorst im vergangenen Februar den Oberliga-Klassenerhalt in der Halle gefeiert hatten, wollte das Team eigentlich Mitte April die Feldsaison fortsetzen. Doch durch die Corona-Krise musste der gesamte Trainings- und Spielbetrieb eingestellt werden. „Das war für uns alle ein herber Schlag. Wir wussten im ersten Moment nicht, wie wir mit dieser Situation umgehen sollten. Dennoch haben wir sofort damit begonnen, Alternativen aufzustellen“, sagt Julian Flocke, Pressesprecher des HCD. Diese Alternative bestand weitestgehend aus Ersatztrainingseinheiten, um die Spielerinnen und Spieler fit zu halten und weiterhin an den Sport zu binden. „Das hat bis zu den Herbstferien auch alles gut funktioniert“, ergänzt Flocke.

Als im Herbst die Tage kälter und die Corona-Regelungen weiter verschärft wurden, waren Trainingseinheiten in Kleingruppen fortan nicht mehr möglich. Aus diesem Grund bot der Verein durch Jugendkoordinator und Damentrainer Nils Hübner wochenlang ein virtuelles Training an, welches verstärkt von den Nachwuchsteams wahrgenommen wurde. „In diesen Zeiten ist es wichtig, um seine Mitglieder zu kämpfen. So war ich von Anfang an begeistert von der Idee, die Trainingseinheiten einfach online stattfinden zu lassen und damit ein Stück weit den Zusammenhalt im Verein zu stärken. Besonders die Jugend muss auf Trab gehalten werden, damit keiner die Lust am Hockey verliert“, betont Flocke.

Einen echten Volltreffer landete der Verein mit der Aktion „HCD-Homerun“, die am 31. Dezember endete. Die Anzahl der gelaufenen Kilometer von Mitgliedern, Eltern und Fans wurde ab dem 12. November von Sponsoren in einen Geldbetrag umgewandelt und an den Verein weitergeleitet. Neben einer Gewinnerbekanntgabe soll das Geld aber vor allem dem Verein zugutekommen. Bislang sind bei der Auszählung über 2000 Kilometer zusammengekommen. „Natürlich spielte bei dieser Aktion besonders der wirtschaftliche Faktor eine Rolle. Die Resonanz war insgesamt durchweg positiv, was mich sehr stolz macht“, sagt Flocke.

Trotz der zuletzt geglückten Aktionen, um den Zusammenhalt der Delmenhorster Hockey-Familie zu fördern, blicken die Verantwortlichen den kommenden Monaten mit gemischten Gefühlen entgegen. Von einer planmäßigen Saisonfortsetzung in der Oberliga geht Herrencoach Henning Bremer nämlich nicht aus. Vielmehr bereiten ihm die anhaltend hohen Zahlen der Corona-Neuinfektionen Kopfzerbrechen. „Man muss das einfach realistisch sehen. Wenn das so weitergeht, wie es gerade läuft, sehe ich uns nicht vor den ersten Sommermonaten zurück auf dem Platz.“

Online-Training nicht immer beliebt

Aktuell machen die andauernden Corona-Regularien einen normalen Trainingsbetrieb unmöglich. Daran wird sich aller Voraussicht nach so schnell nichts ändern. Um sich dennoch fit zu halten, hat Bremer mehrfach auf ein virtuelles Training hingewiesen, das in den Jugendteams ja bereits erfolgreich umgesetzt wird. Diese Art von Training stößt in seinem Team allerdings nicht auf große Begeisterung. „Heutzutage findet so gut wie alles online statt. Da sich viele der Jungs bereits mit virtuellen Uni-Veranstaltungen herumplagen, kann ich es wirklich gut verstehen, dass sie auf eine Online-Trainingseinheit am Abend keine Lust mehr haben. Ich hatte zwar einen klaren Trainingsplan vorgegeben, doch inwiefern der umgesetzt wurde, muss man dann sehen“, sagt der Trainer. In den vergangenen Wochen lag die Anzahl der Teilnehmer am Online-Training nur knapp bei der Hälfte des gesamten Kaders.

Mit wie vielen Akteuren Henning Bremer irgendwann in den Spielbetrieb starten kann, ist noch ungewiss. Vielmehr macht sich der Coach darüber Gedanken, ob durch die aktuelle Situation nicht der eine oder andere die Lust auf Hockey verlieren könnte und dem Verein den Rücken kehrt. „Ich kann jetzt natürlich nur für die Herrenmannschaft reden, doch die Tendenz ist bei den meisten so, dass sie weitermachen wollen. Da sind wir noch auf der Suche, wie wir am Ende 15 bis 20 Spieler voll und ganz motivieren können. Trotzdem muss man sich auch mit dem Szenario auseinandersetzen, dass wir eventuell nicht starten können, weil wir keine Mannschaft zusammenbekommen.“

In den folgenden Wochen liegt sowohl bei den ersten Mannschaften als auch bei den Jugendteams der Fokus auf der Weiterbildung. Wie Pressesprecher Julian Flocke bestätigt, beschäftigt man sich innerhalb des Vereins mit zahlreichen Lehrgängen sowie Meet-and-Greet-Veranstaltungen. „Aktuell arbeiten wir an verschiedenen Schiedsrichter-Lehrgängen. Darüber hinaus sind wir dabei, ein virtuelles Treffen mit einem professionellen Hockeyspieler auf die Beine zu stellen. Mit solchen Aktionen halten wir den Spaß am Sport bei unseren Mitgliedern aufrecht, was für die kommenden Jahre von immenser Bedeutung ist.“