Aufgrund der ansteigenden Corona-Zahlen in der Region hat der Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst entschieden, auch für das kommende Wochenende alle Pflicht- und Freundschaftsspiele im Senioren- und Jugendbereich abzusagen, an denen Mannschaften aus dem Kreisgebiet beteiligt wären. Dies geschehe auch auf Wunsch der Vereine, teilte der Spielausschuss-Vorsitzende Thomas Luthardt mit. Ausgenommen von der Regelung ist die Regionalliga. Die 1. Herren des SV Atlas Delmenhorst und die 1. Frauen des TV Jahn Delmenhorst sind demnach nicht betroffen. Training ist in Eigenverantwortung der Vereine weiterhin erlaubt. „Wir hoffen, dass sich die momentane Lage in den nächsten Tagen wieder verbessert und normalisiert, damit an den nächsten Wochenenden wieder Fußball gespielt werden kann“, erklärte Luthardt.