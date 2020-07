Cedric Flehmer (vorne) ist der Kapitän des Dartteams "Die Hoykenkamper", das mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist. René Ehlers gehört zu den Gründungsmitglieder. (TAmmo Ernst)

Hoykenkamp. 13 Männer im Alter zwischen 17 und 81 Jahren teilen ein gemeinsames Hobby, dem sie im Gasthof Menkens regelmäßig nachgehen. Und weil sie daran so viel Spaß haben und sich auch mit anderen messen wollen, haben sie eine Freizeitmannschaft gegründet: Die Hoykenkamper. Diese gehen nun in der C-Liga Bremen im Darts an den Start – und der Auftakt lief vielversprechend. Das Team um Kapitän Cedric Flehmer siegte in den ersten beiden Begegnungen jeweils klar. Die „No Names“ aus Delmenhorst besiegte die am 20. Februar dieses Jahres gegründete Truppe locker mit 14:2-Spielen, auch der B-Liga-Absteiger „Dorfdarter“ aus Vahlde im Landkreis Rotenburg hatte beim 3:13 gegen Die Hoykenkamper keine Chance. „Wir wollen schon aufsteigen, aber wir unterschätzen keinen. Wir haben auch keine Ahnung, wie gut die Teams aus Bremen spielen“, blickt Cedric Flehmer voraus. Neben dem 22-Jährigen spielen auch dessen jüngerer Bruder Tim (17) und sein Vater Andreas bei den Hoykenkampern mit.

Zu den Gründungsmitgliedern gehört auch René Ehlers. „Wir haben in den vergangenen Jahren hier bei Menkens Werderspiele geguckt und anschließend gedartet. Zuerst mit vier Mann und dann mit immer mehr Leuten. Im Dezember hatten wir eine Weihnachtsfeier mit 15 Leuten, von denen 13 die Mannschaft “Die Hoykenkamper„ gegründet haben“, berichtet Ehlers von der Entstehung der Mannschaft. Die Spieler kommen aus Hoykenkamp, Ganderkesee, Schierbrok, Delmenhorst, Bremen und Lemwerder. Gespielt wird an E-Dart-Automaten, obwohl im Gasthof mehrere Steeldartscheiben hängen. „Es gibt hier kaum Steeldart-Teams. Die E-Dart-Automaten haben den Vorteil, dass diese selber die Punkte zählen“, erklärt Ehlers. So kommt es zu keinem Streit zwischen den Teams, wenn sich mal jemand verrechnen sollte.

Fulminanter Saisonstart

In der C-Liga wird von 301 Punkten heruntergespielt und die jeweilige Runde mit einfachem Aus beendet. Jeweils vier Werfer stehen im Startaufgebot eines Teams pro Spieltag, zwei weitere können eingewechselt werden. Insgesamt bestreiten die Teams 16 direkte Duelle, die jeweils im Best-of-three-Modus ausgetragen werden. Steht es nach zwei Durchgängen 1:1, werfen die Spieler auf das Bulls Eye, um festzulegen, wer das entscheidende Leg beginnt. „Wenn mehr Leute da sind, muss ich entscheiden, wer aus dem Kader gestrichen werden muss und wer auf welcher Position spielt. Die Topleute stellt man auf die Positionen drei und vier, weil das am Ende die entscheidenden Partien werden können“, erklärt Flehmer. Einen Kader von 13 Spielern brauche es, sagt er. „Es haben nie alle Zeit. Aber wenn wir irgendwann mal 20 oder 25 Leute sein sollten, würden wir über eine zweite Mannschaft nachdenken“, erzählt der 22-Jährige.

Das Ziel ist zwar der Aufstieg, sagt Flehmer, doch im Vordergrund steht der Spaß. „Wir nehmen das hier nicht auf die leichte Schulter, sondern haben Teambesprechungen vor den Spielen, in denen es darum geht, wer warum auf welcher Position spielt. Es ist also schon ernst, aber wir trinken beim Spielen schon ein Bierchen, übertreiben es aber nicht“, ordnet der Teamcaptain ein. Aus der Elferstaffel steigen zwei Teams auf. Die Saison wäre planmäßig im April gestartet, doch aufgrund der Coronakrise fielen die ersten drei Spieltage aus und müssen nachgeholt werden. Mitte Februar steht planmäßig die letzte Runde der Liga auf dem Spielplan. Sechs Teams kommen aus Bremen, drei aus Delmenhorst, dazu die Truppe aus Vahlde sowie Die Hoykenkamper.

Weitere Mitspieler sind im Team willkommen. Jeden Mittwoch steht bei Menkens ab 19 Uhr ein freies Training an, freitags trainieren die festen Mitglieder der Mannschaft für sich. Frauen gibt es in der Mannschaft noch nicht, diese sind aber ebenfalls willkommen. Dartmannschaften in den Bremenligen sind gemischt. Das Niveau der Mannschaft steigt kontinuierlich. Sowohl Ehlers als auch Flehmer spielen seit rund zwei Jahren intensiv. „Ich spiele jeden Tag, manchmal drei Stunden. Ich habe den Vorteil, dass ich zu Hause einen E-Dart-Automaten habe und mit meinem Bruder und Vater spiele“, berichtet Flehmer. Besser wird man, sagt Ehlers, gerade auch über Spiele gegen starke Gegner: „Da muss man sehr konzentriert sein“. Ohnehin sei der Kopf beim Dart die entscheidende Komponente, da sind sich Ehlers und Flehmer einig. Eine 180, die höchstmögliche Aufnahme mit drei Pfeilen, hat von den Hoykenkampern an den ersten beiden Spieltagen noch keiner geschafft, 140er sind mehrere gefallen. Im Training kommen drei Triple-20er manchmal vor. „Gestern habe ich das seit Monaten mal wieder hinbekommen“, erzählt Flehmer.

Vielleicht klappt es mit der ersten 180 in einem offiziellen Spiel bereits an diesem Sonnabend: Dann empfangen Die Hoykenkamper den Bunten Haufen aus Bremen. Los geht es im Gasthof Menkens ab 19.30 Uhr. Zuschauer sind willkommen. Wer mehr über das Team erfahren will, findet Die Hoykenkamper bei Facebook oder kann ihnen eine E-Mail an diehoykenkamper@web.de schreiben.