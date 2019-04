Die HSG Hude/Falkenburg um ihre Topscorerin Mareike Zetzmann geht als Außenseiter in das Final-Four. (Ingo Möllers)

Hude. Ganz ohne jeglichen Druck bestreiten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg ihr Saisonhighlight: das Final-Four in Peine. Die Sieben des Trainergespanns Dean Schmidt/Birgit Deeben möchte die Spiele einfach genießen und so vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen – Favorit sind die Huderinnen diesmal nämlich nicht. Im ersten Spiel treffen die Huderinnen diesen Sonnabend ab 14 Uhr auf den Hannoverschen SC. In der zweiten Partie wartet dann entweder der gastgebende MTV Peine oder die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn auf die HSG.

Ein Rückblick: Noch vor dem Auftakt der Oberliga Nordsee stand für die Huderinnen die erste Pokalrunde an. Souverän fuhren sie Siege gegen die klassentieferen Gegner TuS Frisia Goldenstedt und HG Jever/Schortens ein. Und auch die Partie gegen den gastgebenden Oberliga-Aufsteiger TV Neerstedt gewann die HSG und zog damit in die zweite Runde ein. In dieser empfing die Schmidt-Sieben den Liga-Konkurrenten Wilhelmshavener SSV. Zu Beginn der zweiten Hälfte standen die Gastgeberinnen kurz vor dem Aus, als sie schlecht reinkamen und mit vier Toren in Rückstand gerieten. Doch sie drehten die Partie noch und setzten sich schlussendlich mit 26:22 durch.

In der Außenseiterrolle

In Runde drei bekam es die HSG dann kurz vor Weihnachten mit dem Spitzenduo der Landesliga Weser-Ems, der HSG Osnabrück und dem TV Cloppenburg, sowie dem Oberliga-Konkurrenten SV Werder Bremen II zu tun. Nachdem die beiden Oberligisten die vermeintlichen Pflichtaufgaben erfüllt hatten, standen sie sich im finalen und gleichzeitig entscheidenden Spiel gegenüber: In der Anfangsphase bestimmte die Zweitliga-Reserve das Geschehen auf der Platte und lag nach elf Minuten mit 9:5 vorne. Doch wie schon in der Runde zuvor gegen den WSSV drehten die Huderinnen das Spiel und setzten sich am Ende mit 19:16 durch.

In diesen ersten drei Runden war die HSG meist in der Favoritenrolle. Beim Final-Four in Peine schaut das nun anders aus. „Wir sind an diesem Wochenende Außenseiter“, sagt Schmidt und erklärt gleich warum: „Im Dezember, als wir die Serie gegen starke Teams hatten und uns dafür mit dem Einzug ins Final-Four belohnt haben, konnten wir auf den kompletten Kader zurückgreifen. Das ist jetzt vollkommen anders: Kristin Schulze, Jessica Galle und Saskia Petersen fehlen uns schon länger.“ Das hat sich im Liga-Alltag bemerkbar gemacht. Gemessen an der Hinrunde und gerade den starken Auftritten im Dezember spielt die Sieben des Trainergespanns Schmidt/Deeben eine durchwachsene Rückrunde. Zu einem großen Teil liegt das aber eben an der Verletztenmisere. Eine Jessica Galle hat beispielsweise einen Schnitt von sechs Toren pro Spiel, fallen diese Treffer einfach mal weg, wird es verständlicherweise schwieriger.

Aber Verletztenmisere hin oder her: Die Huderinnen fahren keinesfalls nach Peine, um mal eben zu verlieren und dann wieder schnell nach Hause zu fahren. „Wenn wir jetzt schon so weit gekommen sind, dann wollen wir jetzt auch noch mal richtig Gas geben. Wir werden alles in diese ersten 40 Minuten gegen den Hannoverschen SC reinwerfen“, betont Schmidt. Den Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen hat das Trainerduo der HSG mithilfe von Videos analysiert. So spiele der HSC meist mit einer giftigen und kompakten 6:0-Deckung, wechsele aber auch immer mal wieder zu einer offensiveren Variante. Zudem habe der Gegner, der übrigens zum vierten Mal in Folge im Final-Four steht, ein gutes Umschaltspiel. Schmidt: „Da würde es helfen, wenn wir konsequenter als sonst mit unseren Chancen umgehen und so Tempogegenstöße vermeiden. Wir müssen die Tore einfach machen und uns nicht nur Chancen schön herausspielen.“ Der HSC ist zwar zweifelsohne Favorit, unschlagbar ist er aber keinesfalls. Das hat der Monat März gezeigt: Ohne eine Niederlage auf der Habenseite startete der Oberliga-Primus in den Monat, am Ende hatte er drei.

Die HSG konzentriert sich voll auf den HSC, wenngleich Schmidt und Deeben im Training noch über den gastgebenden MTV Peine (Siebter der Oberliga Niedersachsen) sprechen wollen. Die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn kennen die Huderinnen ohnehin aus der Liga. Schmidt: „Nach dem ersten Spiel haben wir dann auch noch genügend Zeit, um das zweite taktisch zu besprechen.“