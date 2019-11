Jonas Genzen (blau-rot) setzte sich nicht nur gegen gegen seine Wildeshauser Kontrahenten durch, sondern erzielte auch noch mit der Hacke das 2:0 für den VfL Stenum II. (TAMMO ERNST)

Stenum. Es kann sich durchaus lohnen, Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu schauen. Der Stenumer Jonas Genzen hatte offenbar am Sonnabend zugeschaut, als Matthias Ginter per Hacke das 1:0 gegen Weißrussland erzielte. Nach dem gleichen Schema – Hereingabe von rechts, mit der Hacke hinterm Standbein am Torwart vorbei – gelang Genzen das 2:0 des VfL Stenum II gegen den VfL Wildeshausen II. Es war bereits in der 37. Minute der Endstand, weil die Gastgeber nicht nur vorne zauberten, sondern hinten auch exzellent verteidigten. „Das haben die Jungs wirklich gut gemacht, es hat mir sehr gut gefallen“, war Trainer Frank Radzanowski begeistert.

Nach den schweren Regenfällen vom Sonnabend waren fast alle Kreisligapartien abgesagt worden. Nur Stenum II wollte unbedingt kicken, zumal sich der Nebenplatz absolut bespielbar präsentierte. Beim Blick auf die Aufstellungen überkamen Radzanowski gemischte Gefühle, denn die Gäste hatten sich mit René Tramitzke, Ole Lehmkuhl und Christopher Kant ein Offensivtrio aus der ersten Mannschaft, die in der Landesliga spielt, ausgeborgt. Am Ende wurde der Stenumer Mut belohnt. „Sie haben verdient gewonnen“, gestand Gäste-Trainer Mete Döner ein. „Stenum ist eine absolute Einheit, da kämpft jeder für jeden“, lobte er dem Gegner.

Schon im Hinspiel hatte der Außenseiter mit 1:0 gewonnen. „Das wollten wir heute wiedergutmachen“, hatte Döner ausgegeben. Zumal die Gäste zuvor eine Heimniederlage gegen den TuS Hasbergen hinnehmen mussten und damit aus den einstelligen Tabellenplätzen gerutscht waren. Von Beginn an hatte Wildeshausen II deutlich mehr Ballbesitz, gefährlicher war aber Stenums Reserve. Einen Freistoß von Timm Strodthoff lenkte Gäste-Keeper Marc-Julian Höfken noch zur Ecke. Doch der Eckball brachte gleich das frühe 1:0 (8.). Den Schuss von Tammo Oetken konnte Höfken noch parieren, doch die Kugel sprang Maximilian Bradler vor die Füße, der am langen Pfosten einnetzte.

Das gab spürbar Mut und Auftrieb. Besonders für Bradler, der über die kompletten 90 Minuten das Leistungsniveau des Wildeshauser Landesligatrios übertraf. Hinten stand Schlussmann Marc Landwehr sicher, erstmals gefordert bei einem Kopfball von Tramitzke (13.). Nur eine etwas zu kurze Faustabwehr trübte den ansonsten überzeugenden Gesamteindruck, Kant hätte von der Strafraumgrenze fast ausgeglichen (23.). Zwischenzeitlich hätten aber auch Oetken (14.) und Bradler (18.) für Stenum treffen können. Trotzdem lag das 1:1 minutenlang in der Luft, weil Stenum II fast eine Viertelstunde lang die gegnerische Hälfte nur mit dem Fernglas sehen konnte. Bis zur 37. Minute: Bradler wurde rechts geschickt und seinen Rückpass bugsierte Genzen mit der Hacke zum 2:0 ins lange Eck. Mit einem fies abgefälschten Schuss von Oetken hätte Stenum II fast noch erhöht (45.).

Nach dem Seitenwechsel wurde der Wildeshauser Druck wieder größer, doch entweder verteidigte Stenums Defensive um Kapitän Marten Kämena gut oder Landwehr zeigte starke Reaktionen. Gegen Kant parierte Landwehr mit einer Fußabwehr (49.), gegen Lehmkuhl mit der Hand. Den Nachschuss von Tramitzke kratzte Mattheo Elsen von der Linie (65.).

Die Zuschauer bekamen jetzt das Gefühl, dass die Partie bald kippen würde. Zumal René Bausen bei einem Konter völlig freistehend den Kasten verfehlte (66.). Wildeshausen II kämpfte zwar unverdrossen, aber zunehmend planlos. „Wir sind ständig angelaufen, haben dabei aber zu oft die falschen Entscheidungen getroffen“, analysierte Döner. Sinnbildlich dafür waren die vielen Abseitspositionen der Wildeshauser Angreifer. Nur als die Stenumer einmal zu mutig wurden und sich viel Platz zum Kontern bot, hatte Kant noch einmal die Chance zum Anschlusstreffer (78.). Auch hier war Landwehr zur Stelle, der zudem jeden hohen Ball herunterpflückte. „Am Ende haben wir dann noch ein paar Dinger liegen gelassen“, sagte Radzanowski. Sein VfL musste bis zur 94. Minute zittern, weil Bradler (84.) und Joshua Gielnik (90.+3) sichere Tore vergaben. „Insgesamt hätte ich Wildeshausen bissiger erwartet. Aber wir haben auch defensiv sehr gut gearbeitet“, freute sich Radzanowski über die Leistung seiner Mannen.