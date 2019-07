Der SV Tur Abdin um Simon-Josef Matta (links) und der VfL Wildeshausen um Niklas Heinrich boten ein abwechslungsreiches Testspiel. (INGO MÖLLERS)

Eine Partie, die sich prima in zwei unterschiedliche Abschnitte teilen lässt, haben die Zuschauer beim Test zwischen dem SV Tur Abdin Delmenhorst und dem VfL Wildeshausen zu sehen bekommen. Das 2:2 (0:2) ging letztlich in Ordnung, da waren sich beide Trainer einig. Denn nachdem die Gäste mit einer verdienten Führung in die Pause gegangen waren, steigerte sich Abdin im zweiten Durchgang und verdiente sich so das Remis.

„In der ersten Halbzeit war Wildeshausen stärker. Wir haben unsere Aufgaben im Defensivbereich nicht richtig erledigt“, monierte SV-Coach Andree Höttges. Der VfL überraschte seinen Trainer derweil. Insgesamt fehlten dem Landesligisten elf Akteure, darunter viele Leistungsträger. „Das merkt man natürlich. Es sind gestandene Spieler, die nicht dabei waren“, sagte Marcel Bragula, der daher einige Talente aufbot. Seine Mannschaft hätte nach der ersten Hälfte durchaus höher führen können. „Ein 4:1 hätte dem Spielverlauf entsprochen“, befand der Wildeshauser Coach.

Für die Pausenführung zeichneten Hauke Glück (19.) und Robin Ramke (40.) verantwortlich. Hätte zehn Minuten nach dem Seitenwechsel Lennart Feldhus seinen Elfmeter verwandelt, nachdem er selbst gefoult worden war, wäre das wohl die Entscheidung gewesen. Da Feldhus scheiterte, hielt sich der Rückstand für die Gastgeber weiter in Grenzen. „Abdin war dann die bessere Mannschaft. Bei uns haben die Kräfte komplett nachgelassen“, schilderte Bragula.

„Wir sind in der zweiten Halbzeit wesentlich griffiger gewesen“, lobte Höttges seine Schützlinge für den Auftritt nach der Pause. Das Endergebnis stellten Simon-Josef Matta (57.) und Can-Dennis Blümel per Strafstoß (66.) her. Trotz der Leistungssteigerung sieht der Trainer des Bezirksligisten noch Luft nach oben. „Für unser Teamverhalten auf dem Platz müssen wir noch ein bisschen was tun.“

Die Wildeshauser mussten derweil einen Wermutstropfen hinnehmen. Marius Krumland zog sich eine Wadenzerrung zu und wird vorübergehend fehlen. „Er ist ein enorm wichtiger Spieler“, bedauerte Bragula die Verletzung seiner Stammkraft.