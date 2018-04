Neele Detken (weiß, hier gegen USV Jena) konnte sich auch in Mönchengladbach gegen ihre Bewacherinnen durchsetzen, schaffte es dann aber nicht, die Torfrau zu überwinden. (MÖLLERS)

Mönchengladbach. Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst haben sich beim Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach teuer verkauft. Für einen Punktgewinn in der 2. Bundesliga Nord reichte es beim 1:2 (1:2) jedoch nicht. "Die Mädels haben gut mitgehalten. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden, aber es wäre eben auch ein Punkt möglich gewesen. Unsere Ansprüche sind gestiegen", berichtete Jahn-Trainer Claus-Dieter Meier.

In der ersten Minuten hatten die Gladbacherinnen etwas mehr vom Spiel, konnten jedoch lediglich durch Distanzschüsse und nach Standards halbwegs gefährlich werden. Anders die Violetten: Gleich mehrere Großchancen spielten sie sich heraus, scheiterten jedoch an der Torfrau der Gastgeberinnen. So rettete Michelle Wassenhoven nach zehn Minuten im Eins-gegen-eins, Neele Detken war zuvor über außen durchgebrochen. "Das war eine spektakuläre Fußabwehr", berichtete Meier lobend. Julia Hechtenberg schoss knapp über das Gehäuse (13.), Anna Mirbach fand gleich zweimal ihre Meisterin in Wassenhoven. Einmal konnte sie die Torfrau aus spitzem Winkel nicht überwinden, einmal traf sie Wassenhovens ausgestreckten Fuß aus fünf Metern Torentfernung nach einem Querpass von Nathalie Heeren. "Da hatten wir den Torschrei schon auf den Lippen. Wir hätten nach 20 Minuten mit einem oder zwei Toren führen müssen", sagte Meier.

Die favorisierten Gastgeberinnen netzten hingegen innerhalb von drei Minuten zweimal ein: In Minute 27 traf Kelly Simons ins lange Eck, nachdem die Jahnerinnen den Ball im Aufbau verloren hatten und ein weiter Pass über die rechte Abwehrseite zu Gladbachs Nummer elf gelangt war. In Minute 30 fasste sich Vanessa Wahlen ein Herz und zimmerte das Spielgerät aus 20 Metern in den Winkel. "Ich nenne es Glückstor, andere sprechen von Traumtor", meinte Meier. Direkt im Gegenzug gelang dann Lena Funke der 1:2-Anschluss (31.). Sie spielte von der Linksverteidigerposition aus Doppelpässe, bis sie am gegnerischen Strafraum die Verteidigerin düpierte und die Grundlinie entlang in den Strafraum lief. Dann überraschte sie auch noch die Torfrau: "Alle haben damit gerechnet, dass Lena den Ball zurücklegt, aber sie hat das gut gemacht und den Ball im kurzen Eck versenkt", berichtete der Jahn-Coach.

In der zweiten Hälfte drängte Jahn auf den Ausgleich und kam auch zu Chancen und sogar einem Tor: Mirbach schob einen Pass aus sieben Metern in die Maschen. Zur Verwunderung von Meier pfiff Schiedsrichterin Nicole Zabinski aber Abseits. "Unserer Meinung nach wird der Ball sogar zurückgespielt. Das ist eigentlich ein klares Tor", sagte Meier. In der Folge hatten beiden Teams durchaus noch Möglichkeiten, Magdalena Flug im Jahn-Tor behielt mehrmals im Eins-gegen-eins die Oberhand, ein Distanzschuss prallte von der Unterkante des TV-Kastens vor die Linie. Letztlich blieb es beim 1:2 aus Jahn-Sicht. "Uns hat in den finalen zehn Minuten etwas die Kraft gefehlt, der Gegner hat gekontert", sagte Meier. Die Delmenhorsterinnen bleiben damit auf Tabellenplatz neun.